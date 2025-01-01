リモートワークポリシートレーニングビデオを簡単に作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なビデオコンテンツで新入社員のリモートオンボーディングプロセスを効率化し、明確なポリシーコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモートで働くすべての従業員に向けた重要なデータセキュリティプロトコルに関する60秒の企業コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報豊かで真剣でありながら親しみやすく、ベストプラクティスのシミュレートされた画面共有例を組み込んでください。最大の明確さとアクセシビリティを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用し、重要なセキュリティ対策を強調するためにそのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を使用してください。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルや実施を担当するチームマネージャー向けに特別に調整された包括的な2分間のリモートワークポリシー概要トレーニングビデオを制作してください。ビデオは権威ある、構造化された、クリーンなビジュアルスタイルを採用し、簡単に理解できるようにキーポリシーセクションのオンスクリーンテキストハイライトを特徴とします。情報を効果的に提示するためにHeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、さまざまな内部コミュニケーションチャネル向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
サンプルプロンプト3
既存のリモート従業員向けに、リモートワークポリシーの遵守の利点に焦点を当て、リモートチームのベストプラクティスを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。トーンは明るく励みになるもので、ポジティブなリモートワークシナリオを特徴とし、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用してメッセージを明確に伝え、AIアバターで一貫性とプロフェッショナリズムを維持し、魅力的なビデオコンテンツを提供してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

リモートワークポリシートレーニングビデオの作り方

リモートオンボーディングを効率化し、新入社員が重要な会社のガイドラインを理解できるように、魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを作成します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
リモートワークポリシーのテキストを直接HeyGenに入力し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ポリシーを明確な話し言葉のナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
HeyGenの多様なAIアバターから選択し、ポリシーコンテンツを提供することで、新入社員にとってダイナミックで魅力的なトレーニングビデオを作成します。
3
Step 3
明確さのために字幕を追加
リモートワークポリシーのすべての詳細が明確でアクセス可能であることを保証するために、字幕/キャプションを統合し、オンボーディング中の新入社員の理解を深めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべての企業コミュニケーションチャネルでシームレスに配信できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なポリシー更新ビデオ

ポリシーの更新を迅速に短く魅力的なビデオクリップに変換し、HRが新しいリモートワークガイドラインをスタッフに効果的に伝えることを可能にします。

よくある質問

HeyGenは新入社員向けのリモートワークポリシートレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、リモートワークポリシーのスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオに変換することで、魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化します。これにより、すべての新入社員に対して一貫性のある効果的なオンボーディングプロセスが確保されます。

HRプロフェッショナルがリモートワークポリシーの企業コミュニケーションを開発する際に最も有益なHeyGenの機能は何ですか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、明確な企業コミュニケーションのために設計されたAIビデオジェネレーターです。また、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加することもできます。

HeyGenで作成したリモートワークポリシービデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、ポリシーテンプレートビデオに会社のロゴや色などのブランディングコントロールを組み込むことができます。また、メディアライブラリを活用してトレーニングビデオを効果的に強化することも可能です。

HeyGenはどのようにしてすべての従業員にとってリモートワークポリシートレーニングビデオを魅力的にしますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、注意を引く魅力的なビデオコンテンツを作成します。自動ボイスオーバー生成とプロフェッショナルなシーンテンプレートを使用することで、ポリシートレーニングビデオはダイナミックで影響力のあるものになります。