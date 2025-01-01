リモートワークポリシートレーニングビデオを簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なビデオコンテンツで新入社員のリモートオンボーディングプロセスを効率化し、明確なポリシーコミュニケーションを実現します。
リモートで働くすべての従業員に向けた重要なデータセキュリティプロトコルに関する60秒の企業コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報豊かで真剣でありながら親しみやすく、ベストプラクティスのシミュレートされた画面共有例を組み込んでください。最大の明確さとアクセシビリティを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用し、重要なセキュリティ対策を強調するためにそのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を使用してください。
HRプロフェッショナルや実施を担当するチームマネージャー向けに特別に調整された包括的な2分間のリモートワークポリシー概要トレーニングビデオを制作してください。ビデオは権威ある、構造化された、クリーンなビジュアルスタイルを採用し、簡単に理解できるようにキーポリシーセクションのオンスクリーンテキストハイライトを特徴とします。情報を効果的に提示するためにHeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、さまざまな内部コミュニケーションチャネル向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
既存のリモート従業員向けに、リモートワークポリシーの遵守の利点に焦点を当て、リモートチームのベストプラクティスを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。トーンは明るく励みになるもので、ポジティブなリモートワークシナリオを特徴とし、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用してメッセージを明確に伝え、AIアバターで一貫性とプロフェッショナリズムを維持し、魅力的なビデオコンテンツを提供してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは新入社員向けのリモートワークポリシートレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、リモートワークポリシーのスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオに変換することで、魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化します。これにより、すべての新入社員に対して一貫性のある効果的なオンボーディングプロセスが確保されます。
HRプロフェッショナルがリモートワークポリシーの企業コミュニケーションを開発する際に最も有益なHeyGenの機能は何ですか？
HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、明確な企業コミュニケーションのために設計されたAIビデオジェネレーターです。また、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加することもできます。
HeyGenで作成したリモートワークポリシービデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、ポリシーテンプレートビデオに会社のロゴや色などのブランディングコントロールを組み込むことができます。また、メディアライブラリを活用してトレーニングビデオを効果的に強化することも可能です。
HeyGenはどのようにしてすべての従業員にとってリモートワークポリシートレーニングビデオを魅力的にしますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、注意を引く魅力的なビデオコンテンツを作成します。自動ボイスオーバー生成とプロフェッショナルなシーンテンプレートを使用することで、ポリシートレーニングビデオはダイナミックで影響力のあるものになります。