リモート患者モニタリングトレーニングビデオを簡単に作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、患者のオンボーディングを加速し、複雑なワークフローを明確にします。

127/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
患者とその介護者向けに、リモート患者モニタリング技術がどのように患者のエンゲージメントを高め、患者の成果を改善するかに焦点を当てた45秒の指導ビデオを開発してください。ビデオは親しみやすく安心感のあるトーンで、理解しやすいビジュアルプレゼンテーションを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを利用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト2
クリニックマネージャーと医療幹部向けに、テレヘルスの枠組み内でリモート患者モニタリングを導入する際の投資収益率の重要性を強調する90秒の情報ビデオを制作してください。このビデオは情報に基づいたデータ駆動型のビジュアルスタイルが必要で、詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して洗練されたプレゼンテーションに効果的に変換します。
サンプルプロンプト3
サポートスタッフ向けに、リモート患者モニタリングデバイスの初期設定と基本的なデータ管理のクイックステップバイステップガイドを提供する30秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的でクリーンであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの要素を取り入れて各アクションを明確に示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモート患者モニタリングトレーニングビデオの作り方

RPMプログラムのための明確で魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成し、スタッフと患者がワークフローと技術を簡単に理解できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
リモート患者モニタリング（RPM）プログラムに関する重要な情報を含むトレーニングビデオのスクリプトを作成します。HeyGenのAI駆動の機能を利用してスクリプトからビデオを生成し、トレーニングコンテンツをプロフェッショナルに提示する適切なAIアバターを選択して、視聴者とのつながりを強化します。
2
Step 2
ビジュアル、ボイスオーバー、キャプションを追加
メディアライブラリから関連する画像やビデオクリップを統合して、複雑なRPMの概念を説明し、ビデオの明確さと患者のエンゲージメントを向上させます。異なるナレーションスタイルを好む場合は、自然なボイスオーバー生成を追加し、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保するために字幕/キャプションを含めます。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
組織のアイデンティティと特定のRPMプログラムに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してブランド要素をシームレスに統合します。さまざまなテンプレートとシーンから選択して、ビデオに洗練された一貫した外観を与え、プロフェッショナリズムを強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして配布
ビデオ全体を確認して正確性と流れを確認し、トレーニングコンテンツを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな配信プラットフォームに完璧にフォーマットされたビデオを確保し、リモート患者モニタリングについてスタッフと患者を効果的に教育する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リモート患者モニタリングトレーニングの範囲を拡大

.

包括的なトレーニングモジュールを迅速に作成し、医療提供者がリモート患者モニタリングを効果的に実施し、より多くの患者をオンボーディングできるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはリモート患者モニタリングトレーニングビデオの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとシンプルなスクリプトからのテキストビデオを使用して、リモート患者モニタリングトレーニングビデオを迅速に作成することができます。これにより、RPMプログラムについてスタッフや患者を教育するプロセスが簡素化され、プロフェッショナルなコンテンツが提供されます。

スタッフ向けのリモート患者モニタリングトレーニングを実施する最も効率的な方法は何ですか？

HeyGenは、リモート患者モニタリングを実施するための魅力的なトレーニングビデオを作成する効率的な方法を提供し、通常必要とされる時間とリソースを削減します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、スタッフのトレーニングのための魅力的なコンテンツを迅速に作成し、ワークフローの一貫した理解を確保します。

HeyGenはRPMプログラム内での患者エンゲージメントを向上させるのに役立ちますか？

はい、HeyGenはRPMプログラムのための明確で個別化された指導ビデオを作成することで、患者エンゲージメントを大幅に向上させます。カスタムボイスオーバー生成や字幕などの機能により、患者のオンボーディングを効果的に行い、理解と参加を向上させます。

HeyGenはリモート患者モニタリング技術のための患者とスタッフのオンボーディングをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、簡単に作成できるビデオコンテンツを通じて、リモート患者モニタリング技術のためのスタッフのトレーニングと患者のオンボーディングのプロセスを簡素化します。AIアバターとブランディングコントロールを使用して、技術の統合とデータ管理についての一貫した効果的なコミュニケーションを確保するプロフェッショナルなビデオを生成できます。