インディーアーティストの新しいアルバムのための45秒のアーティスティックなミュージックビデオ発表ティーザーを作成してください。熱心な音楽ファンやフォロワーを対象に、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのムーディーでシネマティックなビジュアルを利用し、エーテルなサウンドデザインと微妙な字幕/キャプションを組み合わせて歌詞や引用を明らかにします。
プロフェッショナルや潜在的な参加者を引き付けるために設計された、60秒のエネルギッシュなイベントプロモーションビデオを制作してください。活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、テンポの速いトランジションとエキサイティングなサウンドトラックを組み込み、AIアバターを使用して主要なスピーカーを紹介し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してイベントの詳細を伝えます。
既存のユーザーやB2Bクライアントを対象にした、重要なソフトウェア機能のアップデートを発表する20秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。クリーンで情報豊富、モダンなビジュアル美学を維持し、インストゥルメンタルのバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでアップデートを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは製品リリースのためのビデオ作成プロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは、リリースビデオや製品ビデオを比類のない効率で作成する力を提供します。当プラットフォームは高度なAI機能と多様なビデオテンプレートを活用し、コンセプトから完成までのビデオ作成ワークフローを簡素化します。
HeyGenで魅力的なティーザービデオをデザインするための主要な機能は何ですか？
HeyGenを使用すると、インパクトのあるティーザービデオをシームレスに作成できます。豊富なストックメディアライブラリ、カスタマイズ可能な要素、音楽やボイスオーバーを追加するオプションを活用し、ビデオが注目を集め、効果的に期待を高めることを保証します。
HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能により、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換できます。説明ビデオや短編映画の予告編に最適です。AIアバターや字幕を組み込んで、コンテンツを生き生きとさせましょう。
HeyGenを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに製品ビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なカスタマイズ機能を提供しており、ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターを使用して、あらゆるプラットフォームに合わせて製品ビデオメーカーの出力を調整できます。ブランドコントロールやアスペクト比を調整して、すべてのソーシャルメディアチャネルでコンテンツが完璧に見えるようにします。