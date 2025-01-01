リリースノートビデオを作成して顧客を引き付けよう
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、新機能やバグ修正を視覚的に魅力的なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術ユーザーや開発者を対象にした45秒の簡潔なビデオを作成し、最近のバグ修正や製品インターフェースの微妙なスタイル調整を詳述します。このビデオは、プロフェッショナルで情報豊かなトーンを維持し、落ち着いたナレーションを使用して、HeyGenのナレーション生成を活用し、複雑な更新を明確に伝え、技術的なコミュニケーションの精度を高めるために字幕を追加します。
マーケティングチームや潜在的な新規顧客向けに、リリースノートを魅力的なマーケティング資産に変える30秒の招待ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで親しみやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかな絵文字や明るい色を取り入れます。この迅速な更新は、顧客の注意を引き、製品の一般的な改善について知らせることを目的としており、親しみやすい声で親近感を高めます。
すべてのステークホルダー、外部ユーザー、内部チーム向けに、製品ドキュメントとして機能する、真に視覚的に魅力的なリリースノートを提供するための包括的な90秒のビデオを生成します。ビデオは詳細で説明的なビジュアルスタイルを採用し、スクリーンショットや画面上のテキストを効果的に使用して更新を説明します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、プラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはリリースノートビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストから魅力的なコンテンツを生成することで、リリースノートビデオの作成プロセスを変革します。AIアバターと豊富なメディアを活用して、新機能やスタイルの調整を顧客に強調するプロフェッショナルな製品アップデートを迅速に制作できます。
HeyGenのリリースノートはどのように視覚的に魅力的ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、スクリーンショットや絵文字の統合を通じて、視覚的に魅力的なリリースノートを制作できます。これにより、ビデオコンテンツが顧客に効果的に更新を伝えることができます。
HeyGenは製品ドキュメントの一貫したブランディングをサポートしますか？
はい、HeyGenは製品ドキュメントやマーケティング資産の一貫したブランディングをサポートします。ロゴやブランドカラーを適用して、すべてのリリースノートビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにできます。
HeyGenはさまざまな種類のリリースノート用のテンプレートを提供していますか？
HeyGenはさまざまなテンプレートやシーンを提供しており、新機能からバグ修正まで、さまざまな更新のためのリリースノートビデオを簡単に作成できます。これらのテンプレートは、高品質なビデオコンテンツの作成を効率化します。