直感的なテンプレートとシーンを使用して、音楽とカスタムトランジションを備えた素晴らしいリハーサルディナースライドショーを簡単に作成し、記憶に残るイベントを演出します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
メインイベントを見逃すかもしれないブライダルパーティー、親しい友人、親戚のために、ビッグデーに向けたエネルギーと興奮を捉えた活気ある60秒のリハーサルビデオを制作することを検討してください。カジュアルなショットと魅力的なナレーションセグメントをミックスし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して簡単に個人的なタッチを加え、アップビートで祝祭的なビジュアルとオーディオスタイルでこれを提示します。
多忙なイベントプランナーや、手間をかけずにプロフェッショナルな結果を求める個人は、HeyGenの直感的なビデオテンプレートを使用して、洗練された30秒のスライドショービデオを組み立てることで準備を効率化できます。モダンでクリーン、ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、インストゥルメンタルのバックグラウンドミュージックで補完し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して選択したメディアを簡単に統合し、ストーリーを強化します。
伝統的な形式を超えたいテクノロジーに精通したカップルに最適な、記憶に残る50秒のリハーサルディナービデオで、ゲストに本当にユニークで魅力的なプレゼンテーションを体験してもらいましょう。アニメーション要素と会話調のオーディオトーンを備えた遊び心のある革新的なビジュアルスタイルを想像し、HeyGenのAIアバターのダイナミックな機能を通じてメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenを使ってリハーサルビデオを素早くクリエイティブに作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供し、魅力的なリハーサルビデオの作成を簡単にします。写真やビデオを簡単にアップロードし、音楽を追加し、トランジションを適用して、数分で個性的なスライドショービデオを作成できます。
HeyGenはリハーサルディナースライドショーをカスタマイズするためのどのような編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、ドラッグアンドドロップインターフェースを含む直感的な編集ツールを提供し、リハーサルディナースライドショーをカスタマイズできます。写真を配置し、アニメーションを組み込み、特別な瞬間を完璧に捉えるためにビデオを微調整できます。
HeyGenで結婚式のスライドショー用に自分の写真やビデオをアップロードできますか？
もちろんです！HeyGenでは、個人の写真やビデオを簡単にアップロードして、素晴らしい結婚式のスライドショーを作成できます。完成後は、高解像度のファイルをエクスポートして家族や友人と共有できます。
HeyGenはさまざまなスライドショータイプのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、リハーサルディナービデオや一般的なスライドショーを含むさまざまな機会に適したプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、あらゆるクリエイティブなビデオプロジェクトの素晴らしい出発点となります。