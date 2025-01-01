振り返り動画を簡単に作成：あなたの一年のハイライト
AIアバターを使って瞬間を魅力的なハイライト動画に変換し、ソーシャルメディアでの共有に最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近の企業イベントのベストモーメントを紹介する30秒のダイナミックなハイライト動画を作成し、会議参加者や将来の見込み客をターゲットにします。この動画はエネルギッシュなカット、モダンな電子音楽、そしてHeyGenのボイスオーバー生成機能を使って簡単に追加できる明確なナレーションを特徴とします。
TikTok向けに魅力的な15秒の振り返り動画を制作し、トレンドに敏感な若いソーシャルメディアユーザーを素早く引き付けます。鮮やかな色彩と人気のある音声を用いたテンポの速い編集スタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、ミュート時でもアクセスしやすくします。
新製品の発売を記念した60秒のプロフェッショナルな振り返り動画を生成し、顧客、投資家、社内チームを対象とします。美的感覚は洗練されており、企業向けのアップビートなプロフェッショナル音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使って迅速に作成された簡潔な説明セグメントを含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな振り返り動画を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenのAI搭載プラットフォームは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を用いてダイナミックな動画に変換することで、魅力的な「振り返り動画」を簡単に作成できます。これにより、素晴らしい「イベントハイライト」や「年次振り返り動画」を手軽に制作できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの振り返り動画を迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは「振り返り動画テンプレート」と直感的なビデオエディタ機能を提供しており、「Instagram」、「TikTok」、または「YouTube」に最適化された「ハイライト動画」を迅速に作成できます。簡単に「音楽とサウンドデザインを追加」し、ブランドのロゴや色でカスタマイズできます。
HeyGenで振り返り動画に字幕を追加し、カスタマイズすることはできますか？
もちろんです。HeyGenでは、すべての「振り返り動画」に「字幕/キャプション」を簡単に生成でき、アクセシビリティと広範なリーチを確保します。強力なビデオエディタは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートもサポートしています。
HeyGenは振り返り動画に自分のメディアを統合するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、既存の写真や動画をアップロードし、個別の「写真スライドショー」や「ハイライト動画」をシームレスに作成することを可能にします。メディアライブラリとストックアセットを活用して、物語をさらに豊かにすることができます。