AIでプロモーション広告ビデオを数分で作成
AIアバターを活用して、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオを作成し、顧客エンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルサービスを紹介したいテクノロジーに精通した起業家を対象にした、簡潔な45秒のプロモーションビデオを開発します。ビデオはクリーンでモダンな美学を採用し、情報豊富なオンスクリーンテキストとプロフェッショナルなナレーションを含め、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して複雑なアイデアを簡単に表現します。
マーケティングマネージャーのために顧客エンゲージメントを高めることを目的とした、魅力的な60秒のソーシャルメディア広告を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはストーリーテリングで感情に訴えるもので、多様なユーザー体験を描写し、HeyGenのAIアバターとアニメーションテキストオーバーレイを使用して、証言や主要な利点を効果的に伝えます。
小売業者向けに、期間限定のセールや特別オファーを発表するためのテンポの速い30秒のインパクトのあるビデオ広告をデザインします。ビジュアルスタイルは大胆なグラフィックとエネルギッシュな音楽で豊かにし、製品を明確な行動喚起で強調し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、素晴らしいビジュアルを迅速に調達します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなプロモーション広告ビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを提供し、魅力的なプロモーションビデオの作成を簡素化します。アニメーションテキスト、グラフィック、バックグラウンドミュージックを簡単に組み込んで、ビジュアル的に魅力的でユニークなビデオ広告を作成できます。
HeyGenはAIを活用してプロモーションビデオの作成を効率化しますか？
はい、HeyGenは最先端のAIを活用してプロモーションビデオメーカーのプロセスを効率化します。私たちのプラットフォームは、テキストをリアルなAIアバターを使用してビデオに変換し、高品質のナレーションを生成することで、マーケティングキャンペーンの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenを使用してビデオ広告のブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインエディターは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをプロモーションビデオ広告にシームレスに統合できます。これにより、すべての顧客エンゲージメント活動で一貫したブランドメッセージを確保できます。
HeyGenはソーシャルメディアでプロモーションビデオを共有するためにどのようなフォーマットと機能を提供していますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、異なるソーシャルメディアプラットフォームでプロモーションビデオを共有するのに最適です。また、字幕やキャプションを簡単に追加したり、クリップを編集して最大の顧客エンゲージメントを得るためにコンテンツを最適化することもできます。