AIでプロモーションビデオを数分で作成
豊富なテンプレートとシーンを使用して、効果的なマーケティングキャンペーンを簡単に開始しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップやプロダクトマネージャーを対象にした、新機能を紹介する45秒のプロモーションビデオを作成してください。トーンは情報提供的でありながら魅力的で、複雑な概念を説明するためにクリーンでプロフェッショナルなアニメーションビジュアルを使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能によって生成された明確で明瞭なナレーションが、「スクリプトからのテキストビデオ」機能のオンスクリーンテキストと共に、この新製品の主な利点を視聴者に案内します。音声は視覚的な明瞭さを補完するように微妙にインスパイアリングです。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに、新しいマーケティングキャンペーンを開始するための魅力的な60秒のビデオを作成してください。このビデオでは、プロフェッショナルな「AIアバター」が主要な統計と行動喚起を提示し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連するストック映像とシームレスに統合されます。ビジュアルの美学は洗練されており、企業的で、多様なAIアバターを活用して、ライブアクターを必要とせずに人間味を加えます。音声はアバターの明瞭な声とモチベーショナルな企業音楽トラックで構成され、視聴者に簡単にビデオを作成する力を与えます。
イベントオーガナイザーやサービスプロバイダー向けに、今後のイベントや迅速なサービス提供を強調するためのパンチの効いた20秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、エネルギッシュな音楽と大胆なアニメーションテキストを使用します。アクセシビリティと広範なリーチを確保するために、ビデオ全体に明確な「字幕/キャプション」を含めてください。ビデオはイベントのハイライトやサービスの利点を迅速に紹介し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、ユーザーフレンドリーなオンラインエディターを通じて瞬時に注目を集める理想的なプロモーションビデオとなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenでプロモーションビデオを素早く作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、AIを活用したツールと幅広いプロフェッショナルなテンプレートを使用して、簡単にビデオを作成することができます。テンプレートを選び、コンテンツを追加し、HeyGenが魅力的なプロモーションビデオを生成するのを待つだけです。この効率的なプロセスは、マーケティングキャンペーンに最適です。
HeyGenはビデオ編集のためのAIツールを提供していますか？
はい、HeyGenはテキストからビデオを生成する機能やリアルなボイスオーバーなど、AIを活用した高度なツールを備えており、制作プロセスを効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、さまざまなマーケティングキャンペーン向けに高品質なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenでのAIビジュアルのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、AIアバターやカスタマイズ可能な要素を提供し、AIビジュアルを強化して、パーソナライズされたプロフェッショナルな製品ビデオを作成できます。また、ブランドコントロールを利用して、すべてのコンテンツで一貫した外観を維持することができます。
HeyGenはソーシャルメディアやその他の用途向けのビデオ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なニーズに対応する多用途なプロモーションビデオメーカーで、魅力的な説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できます。字幕を簡単に追加し、プラットフォームに最適なアスペクト比に調整することができます。