数分で製品ウォークスルービデオを作成
プロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に制作。直感的なテンプレートとシーンで機能を紹介し、顧客の理解を促進します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成できる方法を示す90秒の製品デモビデオメーカーガイドを開発してください。
国際的な視聴者向けに、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を組み込んで、最大限のアクセシビリティを確保し、情報豊かでグローバルに包括的なビジュアルとオーディオスタイルで提供する2分間の製品デモビデオシリーズを制作してください。
忙しいマーケター向けに、ダイナミックなビジュアルと革新的なアプローチを活用し、HeyGenのリアルなAIアバターで強化された、説得力のある最先端の方法でコアバリュープロポジションを迅速に伝える45秒のビデオを作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモビデオを高度なオーディオ機能で強化できますか？
HeyGenは、製品デモビデオのために高品質なAIナレーションを生成し、明確でプロフェッショナルなナレーションを提供します。さらに、字幕を自動的に追加することで、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはプロフェッショナルな製品ウォークスルービデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは包括的な製品デモビデオメーカーとして機能し、製品をアクションでキャプチャするための強力な画面とカメラレコーダーを提供します。また、ブランドキット要素を適用して、製品ウォークスルービデオ全体で一貫したプロフェッショナルなブランディングを維持することができます。
HeyGenは魅力的な製品デモビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは魅力的な製品デモビデオの作成を加速するために設計されたさまざまなビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、アニメーションを組み込んで重要な機能を効果的に強調することができます。
HeyGenはスクリプトから製品ウォークスルービデオを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトを直接ビデオに変換することで、製品ウォークスルービデオの作成を簡素化します。この強力なテキストからビデオへの機能とブランディングコントロールを組み合わせることで、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられます。