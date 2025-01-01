AIでコンバージョンする製品動画を作成
直感的なドラッグ＆ドロップエディターで数分でプロフェッショナルな製品デモ動画を作成します。
オンラインショッピングを楽しむ人々やファッションに敏感な個人を対象にした30秒のeコマース製品動画を開発し、新しいサステイナブルアパレルラインを強調してください。動画は明るく、ライフスタイルに焦点を当てたビジュアル美学を採用し、自然光と多様なモデルを使用し、ソフトで心地よいインディーポップのバックグラウンドトラックを設定します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、製品のユニークな利点と倫理的な調達を明確にし、憧れを感じさせるストーリーを強化します。
忙しいプロフェッショナルや小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の説明動画を制作し、新しいプロジェクト管理ソフトウェアの基本機能を説明します。ビジュアルアプローチは明確で指導的かつプロフェッショナルであり、画面録画とクリーンなグラフィックオーバーレイを利用し、視聴者を案内する親しみやすく権威ある声を使用します。HeyGenによって生成された正確な字幕を追加し、多様な視聴者が複雑な機能を理解しやすくします。
トレンドの美容製品のための15秒のソーシャルメディア広告を想像し、クリエイティブなマーケターやソーシャルメディアマネージャーを魅了し、迅速なエンゲージメントを求めるものです。このAI生成の製品動画は、鮮やかな色彩とクイックカットを伴う速いペースの視覚スタイルが必要で、エネルギッシュな効果音とキャッチーで現代的な音楽トラックを伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、製品の即時の魅力を強調するインパクトのある共有可能なコンテンツを迅速に組み立てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、高品質なAI生成の製品動画を簡単に作成できるようにします。この強力な製品動画メーカーは、迅速かつクリエイティブな制作を可能にします。
HeyGenは製品デモ動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディター、ストックメディア、ビジュアルエフェクトを含む広範なクリエイティブオプションを提供し、製品デモ動画をカスタマイズできます。また、ブランドキットを適用して、動画全体で一貫したブランディングを実現できます。
AIボイスオーバーと字幕付きの製品動画を迅速に生成できますか？
はい、HeyGenはAIボイスオーバー機能と自動字幕を提供することで、AI生成の製品動画の作成プロセスを効率化します。これにより、効率的なコンテンツ作成とグローバルなリーチが可能になります。
HeyGenのAIアバターは製品動画をどのように強化しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、製品をプロフェッショナルに紹介する魅力的なAI俳優として機能し、製品動画にダイナミックで人間味のあるタッチを加えます。これにより、製品動画を際立たせる多用途でスケーラブルなソリューションを提供します。