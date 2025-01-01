製品アップデートビデオを作成：簡単で魅力的な発表
魅力的な製品ビデオで新機能を発表しましょう。多様なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなアップデートを瞬時に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特に小規模企業を対象とした潜在的な新規ユーザー向けに、直感的な「簡単ドラッグ＆ドロップエディター」を紹介する60秒の製品デモを作成してください。求められる美学は、クリーンでモダンな指導的ビジュアルスタイルで、落ち着いた安心感のあるナレーションが伴います。このナレーションは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから直接生成できます。
開発者やパワーユーザー向けに、最新の統合を発表する30秒の機能発表ビデオを作成してください。この作品は、ダイナミックで技術に焦点を当てたビジュアルとアップビートなテンポを求めており、ツールの比類なき速度と効率を強調します。最大のリーチと明確さを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して自動字幕生成を行い、これらの高度なAIビデオツールがどのように開発プロセスを変革するかを示します。
マーケティング専門家を対象に、プラットフォームの全体的な価値と独自の販売提案を明確に伝える説得力のある50秒のプロモーションビデオを考案してください。洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルを想像し、プロフェッショナルなナレーションで信頼性と影響力を高めます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルストーリーを強化し、ビデオマーケティングツールの力を効果的に強調する高品質の補足ビジュアルを見つけてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビジネスのために魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオツールと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、あなたを製品ビデオメーカーとして支援します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、複雑なビデオ編集なしで、機能発表ビデオや製品デモを含む魅力的な製品ビデオを迅速に作成できます。
HeyGenで製品発表用のビデオテンプレートにはどのような種類がありますか？
HeyGenは、製品アップデートビデオ、新機能発表、製品デモ用に特別に設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリを提供しています。これらのテンプレートは作成プロセスを簡素化し、ブランドの独自のスタイルで高品質なコンテンツを迅速に制作することができます。
HeyGenは私のスクリプトから直接製品アップデートビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトから直接製品アップデートビデオやプロモーションビデオを簡単に作成できます。AIビデオツールを使用して、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションでテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、メッセージを明確かつ魅力的に伝えます。
HeyGenを使用して、製品ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにするにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ビデオマーケティングツール内で強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムメディアを簡単に統合できます。これにより、プロモーションやチュートリアルビデオを問わず、作成するすべての製品ビデオがブランドの独自のアイデンティティを完璧に反映します。