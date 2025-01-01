AIで簡単に商品広告ビデオを作成
小規模ビジネスオーナーやeコマースブランドを対象にした45秒の本格的なAI UGCビデオ広告を開発し、ブランドメッセージを簡単にカスタマイズできる方法を示します。ビデオは親しみやすいユーザー生成コンテンツのビジュアルスタイルを採用し、日常的なコンテキストで製品を紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成機能による温かく説得力のあるナレーションを伴います。この広告は創造性を刺激し、ブランドコミュニケーションのパーソナライズの容易さを強調します。
国際的なマーケターがグローバルにリーチを拡大するための新しいソフトウェア機能を紹介する、60秒の情報豊かなビデオ広告をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで、洗練されたビデオテンプレートの要素を取り入れ、音声は自信に満ちたナレーターが利点を説明します。特に、HeyGenの字幕/キャプションを活用してメッセージを多言語で効果的にローカライズし、多様なグローバルオーディエンスにアクセスしやすく魅力的にします。
ソーシャルメディアユーザーと衝動買いをする消費者をターゲットにした15秒のダイナミックなビデオ広告を作成し、トレンディな新しいガジェットに対する注目を瞬時に集めます。ビジュアルスタイルは速いペースで、視覚的に印象的で、クイックカットと鮮やかな色を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを多用します。音声はアップビートでキャッチーな音楽と最小限でインパクトのあるテキストを画面に表示し、高エネルギーで記憶に残る印象を与え、製品広告への即時の関心を引きます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な商品広告ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアクターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、迅速に商品広告ビデオを作成する力を提供します。ブランドの資産を簡単に統合し、プロフェッショナルなアニメーションと音楽で魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenでAI UGCビデオコンテンツを作成できますか？
もちろんです！HeyGenはリアルなAI UGCビデオコンテンツを生成することができ、ソーシャルメディアキャンペーンに最適です。AIアクターを活用してメッセージを伝え、オーディエンスに共感を呼ぶ本物のタッチを加えます。
HeyGenはブランドのビデオ広告をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブオプションを提供していますか？
HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを含む、ブランドのビデオ広告をカスタマイズするための豊富なツールを提供しています。また、無料のストック写真やグラフィックを含むメディアライブラリにアクセスして、独自のクリエーションを強化できます。
HeyGenは異なるオーディエンス向けにビデオ広告をローカライズすることをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成と字幕を使用して、あらゆる言語でビデオ広告をローカライズすることができます。この機能により、メッセージが多様なグローバルオーディエンスに効果的に届き、最大のインパクトを与えます。