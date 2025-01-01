魅力的な調達チュートリアルビデオを簡単に作成
複雑な調達プロセスをプロフェッショナルなAIアバターで魅力的なトレーニングに変換し、効果的な学習を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、調達部門での初期設定と新しい調達ソフトウェアの基本的な使用方法を案内する90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でステップバイステップであり、HeyGenが提供するプロフェッショナルなAIアバターを使用してアクションを示し、学習曲線を簡素化し、すぐに使用できるテンプレートとシーンを基に構築します。
調達アナリストと意思決定者向けに、主要なパフォーマンス指標に焦点を当て、アニメーション化されたデータビジュアライゼーションを提示する2分間の調達トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでデータ駆動型であり、プロフェッショナルなナレーションに支えられ、HeyGenの字幕/キャプションで強化され、すべての視聴者にアクセス可能で明確なものにします。
購買に関与するすべての従業員向けに、重要なコンプライアンスの更新と新しいポリシーの変更を概説する45秒の包括的な調達チュートリアルビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは簡潔で権威あるものであり、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を通じて明確な情報を効率的に提供し、正確で一貫したメッセージングを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして調達チュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、制作時間を大幅に短縮します。プロフェッショナルなAIアバターと包括的なテンプレート＆シーンを使用して、詳細な調達トレーニングビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは調達ガイドビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはカスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、調達ガイドビデオがブランドに合致するようにします。さらに、多言語のボイスオーバー、字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、洗練されたアクセス可能な最終製品を作成できます。
HeyGenは複雑な調達プロセスのビデオ制作ワークフローを自動化できますか？
はい、HeyGenはワークフロー自動化を通じてビデオ作成を効率化し、複雑な調達プロセスを簡単に魅力的なトレーニングに変換します。直感的なプラットフォームとプロンプトネイティブなビデオ作成機能により、広範な技術スキルを必要とせずに効率的な制作が可能です。
HeyGenの説明ビデオは調達トレーニングにおいてどのように効果的ですか？
HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターと高精度のボイスオーバー生成を使用して魅力的なトレーニングビデオを作成します。これらの機能は、すぐに使用できるテンプレート＆シーンと組み合わせて、すべての調達ニーズに対して魅力的で効果的な説明ビデオコンテンツを生み出します。