PPTデモビデオを作成する: 簡単なステップとプロのヒント
プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを簡単に作成しましょう。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、明確なナレーションと高品質のビデオを実現し、効果的な結果を保証します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やトレーナーを対象に、静的なスライドを動的な学習モジュールに変えることを望む人々に向けた、90秒の"ビデオプレゼンテーション"をデザインしてください。AIアバターをHeyGenから使用し、現代的でプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、学習者を引き付けるために一貫したブランディングを維持し、元気で励みになるバックグラウンドミュージックを組み合わせます。
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、既存のプレゼンテーションから"pptデモビデオを作成"するプロセスを詳述した、包括的な2分間の指導ビデオを制作してください。最適な流れのために"スライドのタイミング"を調整することに特に注意を払い、ステップバイステップの画面キャプチャを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを強化して、非ネイティブスピーカーや無音視聴のための理解を助ける、落ち着いたガイド付きナレーションを利用します。
小規模ビジネスオーナーやフリーランサーを対象に、既存のプレゼンテーションからどれほど簡単に"ビデオを録画"し、さまざまなプラットフォームで"ビデオを共有"できるかを紹介する、45秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、楽観的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して多様なユースケースを示し、簡単さと成功を呼び起こすエネルギッシュで現代的なサウンドトラックを設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenからAI生成のビデオプレゼンテーションをエクスポートするにはどうすればいいですか？
HeyGenでは、完成したビデオプレゼンテーションを簡単にエクスポートできます。AI生成のビデオを高品質の.mp4ファイルとして保存し、さまざまなプラットフォームでの共有や統合に備えましょう。
HeyGenはどのようなビデオ品質と解像度をサポートしていますか？
HeyGenは優れたビデオ品質とさまざまな解像度をサポートしており、AIアバター駆動のコンテンツがどの画面でもプロフェッショナルに見えることを保証します。クリスタルクリアなビジュアルで素晴らしいビデオプレゼンテーションを自信を持って作成できます。
HeyGenではビデオにクローズドキャプションや字幕を含めることができますか？
はい、HeyGenはスクリプトから自動的に字幕とクローズドキャプションを生成し、ビデオプレゼンテーションをアクセスしやすく、魅力的にします。この機能により、すべての視聴者に対してより広いリーチと理解を確保します。
HeyGenビデオにカスタムナレーションを追加したり、音声を録音したりできますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトからの強力なボイスオーバー生成を提供し、ビデオコンテンツに洗練されたナレーションを確保します。これにより、正確な音声や強力な行動喚起を含めることができます。