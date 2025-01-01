数分でPOSチュートリアルビデオを作成
POSの基本とシステム周辺機器を明確なナレーション生成で説明し、学習を容易にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいシステムを探求する小規模ビジネスオーナー向けに、現代の「販売時点管理コンピュータベースのソリューション」における「レシートプリンター」のシームレスな統合を示すプロフェッショナルな90秒の説明ビデオを作成します。鮮明でプロフェッショナルなビジュアルと、権威あるがアクセスしやすい音声スタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用します。
ITサポートスタッフ向けに、POS環境内での「バーコードスキャナー」や「PINパッド」デバイスの一般的な問題のトラブルシューティングに焦点を当てた包括的な2分間の技術チュートリアルを制作します。ビデオには詳細な図解ビジュアルと正確な技術的ナレーションが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての視聴者に明確さとアクセス性を確保します。
店舗マネージャー向けに、更新されたPOSシステムでの「MSR」（磁気ストライプリーダー）と「署名キャプチャデバイス」の機能の適切な使用法と利点を紹介する45秒の簡潔なビデオを設計します。ビデオは、現代的でクイックカットのビジュアルとアップビートで簡潔な音声スタイルを採用し、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして「販売時点管理」チュートリアルビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して、プロフェッショナルなPOSチュートリアルビデオを作成する力を提供します。POSの基本を簡単に説明し、販売時点管理コンピュータベースのソリューションの使用方法を示します。
HeyGenを使用してチュートリアルでさまざまな「POS」周辺機器を紹介できますか？
もちろんです。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを利用して、「モニター」、「キーボード」、「キャッシュドロワー」、「レシートプリンター」、「バーコードスキャナー」など、さまざまなPOS周辺機器を視覚的に示し、販売時点管理システムのコンポーネントの説明を強化できます。
複雑な「POS」デバイスの説明に対するHeyGenのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、特定の技術要素を効果的に強調するためのブランディングコントロールとシーンテンプレートを提供します。「PINパッド」、「署名キャプチャデバイス」、または「ポールディスプレイ」などの機能を説明するための明確なステップバイステップビデオを作成できます。
HeyGenは多様な「販売時点管理」ハードウェアの魅力的なコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまな販売時点管理ハードウェアの使用を示す魅力的なビデオコンテンツを生成することを可能にします。「タッチ技術を備えたフラットパネル」、「MSR」（磁気ストライプリーダー）ユニット、またはシステムの内部「CPU」などを含みます。AIナレーションと字幕を活用して、技術的な説明をアクセスしやすく明確にします。