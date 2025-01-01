効果的な人口健康トレーニングビデオを作成する

HeyGenのAIアバターを使用して、視覚的に魅力的なeラーニングビデオを簡単に制作し、人口健康管理を促進し、健康成果を向上させましょう。

153/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
健康プランと地域の健康労働者向けに、社会的健康決定要因の影響を簡潔なケーススタディを通じて説明する60秒のビジュアルに訴える解説ビデオを開発します。HeyGenのAIアバターを使用して多様な患者シナリオを描写し、情報豊かで共感的な音声スタイルで共感と親しみを高めます。
サンプルプロンプト2
医学生と健康管理スタッフ向けに、基本的な人口健康分析のための重要なツールとテンプレートを強調する30秒のホワイトボードスタイルのビデオを作成します。ビデオは明確で簡潔なビジュアルと親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを統合してアクセシビリティを確保し、重要な学習ポイントを強化します。
サンプルプロンプト3
医療機関の新入社員向けに、人口健康管理の基本原則を紹介する50秒のイントロダクションビデオを作成します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、ダイナミックな背景音楽で魅力的で情報豊かなプレゼンテーションを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

人口健康トレーニングビデオの作り方

AIを活用したツールを駆使して、教育し健康成果を効果的に向上させる魅力的で情報豊かな人口健康トレーニングビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
指導ビデオのスクリプトを作成する
指導ビデオのスクリプトを明確に書き、主要な人口健康概念を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コンテンツを迅速に初期シーンに変換します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選んでメッセージを伝えます。これにより、人口健康コンテンツが視覚的に魅力的で学習者に親しみやすくなります。
3
Step 3
ビジュアルを追加しブランディングを適用する
関連するビジュアルでビデオを豊かにし、HeyGenのブランディングコントロールを使用して組織のロゴや色を適用し、プロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートして影響を与えるために共有する
最終化したら、さまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比で人口健康トレーニングビデオをエクスポートします。影響力のあるビデオを共有して、健康成果の向上に貢献しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者のエンゲージメントを向上させる

.

AIを活用した動的でインタラクティブな人口健康トレーニングビデオを作成し、すべての学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、情報の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして人口健康トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトを視覚的に魅力的な指導ビデオに変換することで、人口健康トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。高度なAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、eラーニングビデオに最適です。

HeyGenは包括的な人口健康管理教育をサポートしていますか？

はい、HeyGenは幅広い教育コンテンツをサポートするように設計されており、詳細な人口健康管理戦略のためのフルレングスのビデオシリーズを作成できます。社会的健康決定要因や健康成果の向上などのトピックを効果的にカバーするリソースを開発できます。

人口健康指導ビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、指導ビデオのカスタマイズにおいて、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールを含む豊富なメディアライブラリを提供します。これにより、特定の公衆衛生実践や健康プランに合わせた視覚的に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは複雑な人口健康概念を説明するビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、複雑な人口健康概念を消化しやすく、魅力的なコンテンツに分解するのに最適です。ツールやテンプレート、ケーススタディを組み込んで、効果的な人口健康戦略を示すフォーカスビデオや完全なビデオシリーズを作成できます。