ピラティスビデオを作成する: オンラインフィットネスコンテンツのガイド

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、オンラインスタジオ向けの素晴らしいピラティスビデオを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ピラティス愛好者が自分のルーチンを共有するのに最適な、さまざまなピラティスエクササイズを紹介するダイナミックな90秒のビデオで、オーディエンスのための素晴らしいコンテンツを作成する方法を発見してください。エネルギッシュなビジュアルとアップビートな音楽、熱意あふれる声を組み合わせ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的な映像を作成します。
サンプルプロンプト2
フィットネス分野の新しいコンテンツクリエイター向けに設計された45秒の簡潔なビデオを効果的に計画する方法を学びましょう。この指導ビデオは、明確で段階的なビジュアルと親しみやすく情報豊かなトーン、プロフェッショナルな声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してビデオ撮影のプロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト3
ピラティスビデオをグローバルなオーディエンスに届けるための包括的な2分間の指導ビデオを作成し、より広いアクセスを目指すインストラクターに最適です。エクササイズの修正を示す多様なビジュアル、穏やかなアコースティック音楽、明瞭な声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、YouTubeにアップロードし、誰にでも理解されるコンテンツを準備します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピラティスビデオの作り方

プロフェッショナルなピラティスビデオを作成するプロセスをマスターし、オンラインスタジオのオーディエンスに明確な指導と魅力的なコンテンツを提供しましょう。

1
Step 1
ピラティスビデオのスクリプトを作成する
ピラティスのワークアウトシーケンスをアウトラインし、指示を綿密にスクリプト化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツを視覚化し、デリバリーを洗練させましょう。
2
Step 2
高品質な映像を録画する
録画スペースを設定し、クリスタルクリアな指示のために優れたオーディオを優先します。最適な照明と構図に焦点を当て、品質の高いビデオカメラですべての動きをキャプチャします。
3
Step 3
プロフェッショナルな編集を適用する
生の映像を洗練し、スムーズなトランジションと視覚的な強化を追加します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての指示が簡単に理解されるようにし、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
コンテンツをアップロードして共有する
完成したピラティスビデオをさまざまなプラットフォーム向けに準備します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、YouTubeや専用のオンラインピラティススタジオでの配信に最適にコンテンツを調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ピラティスワークアウトのエンゲージメントを向上させる

インタラクティブでパーソナライズされたAI駆動のピラティスビデオ体験で、生徒を動機づけ、再び戻ってくるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして広範な技術的セットアップなしでプロフェッショナルなピラティスビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、AIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用してスクリプトからコンテンツを生成することで、「ピラティスビデオを作成する」プロセスを簡素化します。これにより、複雑なカメラ作業や物理的なスタジオが不要になり、「技術的アドバイス」の懸念を解消するための効率的なソリューションを提供します。

HeyGenはオンラインピラティススタジオの一貫したブランドアイデンティティの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての「ピラティスビデオ」で一貫したブランドの外観を確保します。これにより、「素晴らしいコンテンツを作成する」ことができ、ブランドを一貫して反映させることができます。

HeyGenはピラティスビデオの高品質なオーディオとアクセシビリティ機能をどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、クリスタルクリアな「オーディオ」を確保するための高度なボイスオーバー生成機能を提供します。さらに、自動字幕とキャプション生成をサポートし、アクセシビリティを向上させ、全体的なユーザー体験を向上させます。

HeyGenはピラティスビデオコンテンツの配信のためにどのようなエクスポート機能を提供していますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供し、異なるプラットフォームに対応する「ピラティスビデオ」を準備します。コンテンツを「YouTubeにアップロード」したり、他のビデオストリーミングサービスに簡単にエクスポートしたりすることができ、配信プロセスを簡素化します。