AIでフィッシングトレーニングビデオを迅速に作成
魅力的でカスタムフィッシングシミュレーションでサイバーセキュリティトレーニングを向上させましょう。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、コンテンツをインパクトのあるビデオに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
財務部門を対象にした90秒のフィッシングシミュレーショントレーニングビデオを開発し、請求書詐欺を含む欺瞞的なメールシナリオを紹介します。リアルなビジュアルスタイルと微妙な緊張感を高めるオーディオキューを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテキスト環境とカスタマイズ可能なシナリオを迅速に設定します。
全社的なセキュリティ意識向上のための45秒のダイナミックなビデオを制作し、疑わしい活動を迅速に報告することの重要性を強調します。ビジュアルスタイルは魅力的でモダンなもので、AIアバターを使用して簡潔な指示を提供し、HeyGenの多言語対応のボイスオーバー生成を利用して多様な労働力にリーチします。
ITおよびセキュリティ専門家向けに、スピアフィッシングやホエーリングなどの高度なフィッシング攻撃を掘り下げ、積極的な予防戦略を概説する詳細な2分間のAIトレーニングビデオを作成します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのオンスクリーングラフィックと関連するストック映像を使用し、アクセシビリティと詳細な説明のために字幕/キャプションを有効にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはフィッシングトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターを使用してサイバーセキュリティトレーニングを迅速に開発します。これにより、効果的なフィッシングシミュレーショントレーニングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはフィッシング演習シナリオのカスタマイズにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、ブランディングコントロール、メディアライブラリ、多言語対応など、フィッシング演習シナリオをカスタマイズするための強力なツールを提供します。AIスポークスパーソンを使用して、フィッシングキャンペーンのニーズに完全に一致する非常に具体的で魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenはサイバーセキュリティトレーニングコンテンツのエンゲージメントを追跡するのに役立ちますか？
HeyGenはサイバーセキュリティトレーニングのための強力なビデオ作成に焦点を当てており、選択した学習プラットフォームに準備が整った魅力的なビデオを生成します。これらのビデオをフィッシングキャンペーンツールに統合し、キャンペーンを設定してユーザーのインタラクションに関するレポートを追跡できます。
HeyGenはAI生成のフィッシングトレーニングコンテンツの品質と効果をどのように保証しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターと自然なボイスオーバー生成を使用して高品質のフィッシングトレーニングビデオを制作し、アクセシビリティのための字幕などの機能を備えています。これにより、サイバーセキュリティトレーニングコンテンツが魅力的で、フィッシング攻撃に対するセキュリティ意識を効果的に促進します。