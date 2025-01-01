コンバージョンを促進するPayPalチュートリアルビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、PayPalの使い方を動的なビデオで簡単に説明しよう。

153/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
財務を接続する準備ができたユーザーを対象に、90秒の指導ビデオを開発し、新しいPayPalプロファイルに「クレジットカードまたはデビットカード」や「銀行口座」をリンクする方法を示してください。ビデオは、鮮明なスクリーン録画のビジュアルスタイルを採用し、詳細な「スクリプトからのテキストビデオ」による明確な「ボイスオーバー生成」を伴い、「支払いカードの詳細」の安全な入力を説明します。
サンプルプロンプト2
PayPalの基本機能をマスターしたいユーザー向けに、1分30秒のチュートリアルを制作し、「送金」と「支払いの受け取り」を効率的に行う方法を説明してください。取引の流れを示すために、活気あるアニメーションを用いた魅力的な「テンプレートとシーン」を使用し、動的でユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルで最適な理解を得るために簡潔な「字幕/キャプション」を補完してください。
サンプルプロンプト3
オンラインの安全性を優先するユーザー向けに、PayPalがその強力な「セキュリティ」対策と「バイヤープロテクション」を通じて「金融情報を保護する」方法に焦点を当てた2分間の包括的な概要を生成してください。ビデオは、説明的なグラフィックを含むプロフェッショナルな「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルを利用し、権威あるが安心感のある音声スタイルで提示されるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PayPalチュートリアルビデオの作り方

PayPalの機能と設定を視聴者に案内するプロフェッショナルなステップバイステップビデオを簡単に作成し、明確で魅力的な学習体験を提供します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
PayPal個人アカウントの設定を手助けするためのステップを明確かつ簡潔にまとめたスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、基礎的なビデオを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
PayPalチュートリアルを提示するために、多様なAIアバターから選択します。このデジタルプレゼンターがデジタルウォレットの管理方法を明確に説明し、視聴者の関心と信頼を高めます。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を追加
送金方法などの主要なアクションを示すために関連するビジュアルとスクリーン録画を組み込みます。ビデオ全体に正確な字幕/キャプションを生成することで、アクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
視聴者が支払いを受け取り、プラットフォームをナビゲートする方法を効果的に学べるように、チュートリアルを確認します。HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポート機能を利用して、最適な形式でプロフェッショナルなビデオを最終化し、ダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

.

包括的なPayPalのハウツーガイドとチュートリアルを開発し、教育コンテンツを拡充し、簡単にグローバルなオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはPayPalアカウント設定のチュートリアルビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを明確で魅力的なビデオに変換することで、「PayPal個人アカウントの設定」のような技術的な手順の説明を簡素化し、AIアバターを使用して複雑な指示を簡単に理解できるようにします。

HeyGenはPayPalのセキュリティ対策を効果的に伝える機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルにナレーションされたテキストビデオを通じて、「金融情報の安全性」や「バイヤープロテクション」などの重要な情報を伝えることができ、ボイスオーバー生成と字幕を強化して最大の明確さとインパクトを実現します。

HeyGenのどのツールがカードのリンクなどの特定のPayPalアクションを示すのに最適ですか？

HeyGenは直感的なテンプレートとテキストビデオ機能を提供し、「クレジットカードまたはデビットカードのリンク」や「支払いカードの詳細の入力」などの技術的なアクションのステップバイステップガイドをアニメーションシーンで簡単に作成できます。

HeyGenは技術的なPayPalビデオをどのようにしてプロフェッショナルでプラットフォーム全体でアクセス可能にしますか？

HeyGenは、ブランディングコントロールを使用して「PayPalチュートリアルビデオ」コンテンツをプロフェッショナルにし、アスペクト比のリサイズと自動字幕/キャプションを通じてさまざまなプラットフォームでアクセス可能にし、あらゆる技術的な視聴者に適しています。