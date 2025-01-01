AIで簡単に支払者トレーニングビデオを作成

複雑な請求ワークフローや支払者IDのための効果的な指導ビデオを作成し、AIアバターを活用してチームを手間なく引き込む。

171/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な請求専門家向けに、複雑なCPTコードの理解とその請求への影響を詳しく解説する90秒の指導ビデオをデザインします。このビデオは、動的なアニメーショングラフィックス、コードの画面上の例、および自信に満ちた明確な声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要な情報がアクセス可能であることを保証します。
サンプルプロンプト2
フロントデスクスタッフと財務カウンセラー向けに、患者の支払い回収のベストプラクティスを詳述する45秒の重要なトレーニングビデオを作成します。ビジュアルスタイルは共感的で明確であり、親しみやすいシナリオベースのビジュアルと落ち着いた安心感のある音声トーンを使用し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンで容易に実現可能です。
サンプルプロンプト3
医療管理者とトレーニングマネージャー向けに、チームのためのトレーニングビデオを簡単に作成できる方法を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションピースを想像します。このビデオは現代的でテンポが速く、ビデオ作成のさまざまな側面を素早く切り替え、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接コンテンツを生成する効率性を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

支払者トレーニングビデオの作り方

請求ワークフローや支払者IDに関するチーム向けの明確で魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、理解と効率を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
請求ワークフローのようなトピックをカバーするトレーニングコンテンツを概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、支払者トレーニングビデオに必要なすべての情報を含む詳細なスクリプトを書きます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
支払者IDのような複雑なトピックに一貫性と魅力を持たせるために、トレーニング素材を提示するAIアバターを選びます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、チャート、製品デモビデオクリップを組み込みます。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとブランドカラーを追加し、指導ビデオの一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
精査とキャプション
トレーニングビデオの明確さと正確さを確認します。すべての視聴者がコンテンツを簡単にフォローできるように、アクセシビリティのために字幕/キャプションを自動生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な請求ワークフローを簡素化

.

複雑な請求ワークフロー、支払者ID、CPTコードを明確で理解しやすいビデオセグメントに分解し、迅速な理解を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な支払者トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとナレーション生成を用いて動的なコンテンツに変換することで、トレーニングビデオの作成にかかる労力を大幅に削減します。

HeyGenはプロフェッショナルな支払者トレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、自動字幕など、効果的な指導ビデオのためのさまざまなツールを提供し、支払者トレーニングビデオが洗練されてアクセスしやすいことを保証します。

HeyGenは複雑な請求ワークフローや支払者IDに関する従業員トレーニングを改善できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターを使用して請求ワークフローや支払者IDのような複雑なトピックを明確かつ一貫して説明することで、従業員トレーニングのための高品質な指導ビデオコンテンツを制作するのに役立ちます。

なぜ支払者トレーニングビデオを作成するのにHeyGenを選ぶべきですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを通じて高品質な指導ビデオコンテンツの迅速な制作を可能にし、複雑なビデオ編集スキルなしで支払者トレーニングビデオを作成する力を与えます。