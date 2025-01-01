患者エンゲージメントトレーニングビデオを簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、カスタムトレーニングビデオで患者の理解を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新旧の医療提供者向けに、患者教育ビデオのベストプラクティスに焦点を当てた90秒の指導ビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細なスクリプトを動的なビジュアルプレゼンテーションに変換し、読みやすい字幕/キャプションを完備します。ビジュアルとオーディオのスタイルは非常に情報豊かで明確であり、効果的なコミュニケーション技術を示すために現実的なシナリオを取り入れたカスタムトレーニングビデオを作成します。
クリニックの管理者や医療チームのリーダーを対象にした45秒の簡潔なビデオを制作し、AIビデオジェネレーターを使用した革新的な患者エンゲージメントアプローチを紹介します。ビデオはモダンでクリーンな美学を採用し、ダイナミックなトランジションを使用し、プロフェッショナルなバーチャルプレゼンターが利点を説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観と感触を確保し、コンテンツが魅力的で影響力のあるものになるようにします。
すべての臨床スタッフ向けに、包括的なeラーニングコンテンツの一部として患者の理解を向上させるためのクイックヒントを提供する30秒の迅速な学習モジュールを作成します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、重要なコミュニケーションポイントを迅速に魅力的なビジュアルシーケンスに変換し、インフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションと親しみやすく情報豊かな声を特徴とします。全体の目標は日常のやり取りを強化することです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenを使って効率的に魅力的な患者教育ビデオを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、AIアバターとバーチャルプレゼンターを使用してスクリプトからビデオを作成し、創造的なプロセス全体を効率化します。オーディエンスに響くカスタムトレーニングビデオを簡単に作成し、患者の理解とエンゲージメントを確保できます。
HeyGenは医療トレーニングコンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAI生成の医療ビデオにロゴ、ブランドカラー、独自のメディア要素を組み込むことで、完全にブランド化することができます。これにより、患者エンゲージメントトレーニングビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
既存の患者エンゲージメントトレーニングスクリプトをビデオに変換する最も簡単な方法は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを動的なAIビデオに変換することを簡素化します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、プロフェッショナルなボイスオーバーとオプションの字幕付きの高品質なビデオを生成します。これはeラーニングコンテンツに最適なオンラインビデオメーカーです。
HeyGenはさまざまな患者層向けに多様なアバターを使用した医療ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは幅広いAIアバターを提供し、さまざまな言語でのボイスオーバー生成をサポートしているため、幅広いオーディエンスにアクセス可能で包括的な患者エンゲージメントトレーニングビデオを制作できます。これにより、メッセージが多様な患者グループに効果的に届きます。