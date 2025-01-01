患者教育ビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なフォーマットで、健康リテラシーと患者のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
思春期の若者にインフルエンザ予防接種のプロセスを案内し、不安を軽減しその重要性を説明する45秒の患者教育ビデオを開発してください。視覚的には、清潔でイラスト的なグラフィックを取り入れ、穏やかでプロフェッショナルなナレーションと柔らかいバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの字幕機能を活用して、重要な情報をより広いターゲットオーディエンスに提供し、包括的なアクセシビリティを確保してください。
高齢者が日々の薬の服用を守ることを促進するための30秒のビデオを作成し、一般的な忘れっぽさに対処する実用的なヒントを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく共感的で、親しみやすい日常のシナリオとフレンドリーで励ましの声を紹介します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して独自のコンテンツを開発することで簡単に作成でき、重要な患者教育の制作を簡素化します。
忙しい働くプロフェッショナル向けに、心血管の健康とストレス軽減のための定期的な速歩の利点を促進する50秒の情報ビデオをデザインしてください。ダイナミックでインスピレーションを与えるビジュアルアプローチを採用し、元気でモチベーションを高める音楽と行動可能な情報を伝える簡潔なボイスオーバーを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してカスタムプレゼンテーションを強化し、複雑な医療トピックをアクセスしやすくします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、高品質な患者教育ビデオの作成を簡素化します。これにより、医療提供者は複雑なビデオ制作をせずに独自のコンテンツを簡単に作成でき、患者の知識を大幅に向上させます。
HeyGenは患者教育にどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、患者教育のための魅力的なフォーマットを作成するために設計された機能を提供し、高い健康リテラシーを確保します。AI生成のボイスオーバーをさまざまな言語で提供し、アクセシビリティのために自動字幕を含めることで、より広いターゲットオーディエンスにリーチできます。
HeyGenはHIPAAガイドラインに準拠した医療教育ビデオの作成に適していますか？
HeyGenは、医療提供者がプロフェッショナルな医療教育ビデオを制作するのを支援します。HeyGenは保護された健康情報を処理または保存しませんが、組織のHIPAA準拠の臨床ワークフローに沿った教育コンテンツを作成およびエクスポートするための安全なツールとブランディングコントロールを提供します。
HeyGenで作成した患者教育ビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムプレゼンテーションを使用して患者教育ビデオを簡単にカスタマイズできます。さまざまなテンプレートとシーンを活用して、教育コンテンツが組織のアイデンティティを完璧に反映するようにします。