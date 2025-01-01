AIを使ったパートナーオンボーディングトレーニングビデオの作り方
直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、効果的なパートナーオンボーディングビデオを迅速に作成し、パートナーの準備を迅速に整えましょう。
新しいパートナーの営業およびサポートチーム向けに、主要な製品機能と一般的な顧客シナリオを示す90秒のビデオを開発してください。親しみやすく、情報豊富な声でステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。このオンボーディングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して簡単に作成できます。
グローバルパートナーネットワーク向けに、複雑なコンプライアンス手順とベストプラクティスを詳述した包括的な2分間のトレーニングビデオを制作してください。モダンでグラフィックに豊かなビジュアルスタイルを目指し、自信に満ちた権威ある声で補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、異なる地域での明確さを確保し、簡単にローカライズを行います。
見込みパートナーにパートナーになることの利点を紹介し、サポートとリソースを強調する45秒のダイナミックなビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的でエネルギッシュにし、アップビートな背景音楽と簡潔で魅力的なナラティブを組み合わせます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、このコンテンツを迅速に組み立て、パートナーオンボーディングビデオメーカーのプロセスを開始しましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはパートナーオンボーディングビデオの技術的プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、複雑な制作ステップを排除し、パートナーオンボーディングトレーニングビデオを簡単に作成できます。私たちの直感的なプラットフォームは効率的なAIビデオメーカーとして機能し、すべてのトレーニングビデオのコンテンツ作成プロセスを合理化します。
HeyGenはグローバルパートナー向けの多言語トレーニングビデオをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なAIボイスオーバーと自動字幕生成を通じて、多言語トレーニングビデオの作成を完全にサポートしています。これにより、オンボーディングビデオが世界中の新しいチャネルパートナーに効果的に届き、アクセス可能で包括的なコンテンツを提供します。
HeyGenを使用してパートナーオンボーディングビデオでブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをパートナーオンボーディングビデオにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なビデオエディターを活用して、すべてのトレーニングビデオで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持しましょう。
HeyGenを使用したパートナートレーニングビデオにどのようなメディアコンテンツを統合できますか？
HeyGenは、広範なライブラリからのストック映像、アップロードした資産、または画面録画クリップを含むさまざまなメディアをトレーニングビデオに統合することを可能にします。この柔軟性により、新しいパートナーにとってダイナミックで非常に情報豊富なパートナーオンボーディングトレーニングビデオを作成することができます。