OSHAトレーニングビデオを作成する: シンプルで効果的

テキストからビデオへの変換で、安全スクリプトをプロフェッショナルでコンプライアントなトレーニングビデオに変えましょう。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
産業従業員向けに、個人用保護具（PPE）の重要性を強調する90秒のシナリオベースのビデオを作成してください。視覚的なストーリーは、現実的な作業環境を描写し、不適切なPPE使用の危険性と安全な実践を対比します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、これらのシナリオの作成を迅速化し、騒がしい環境でも正確な字幕/キャプションを通じて明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
建設作業員とEHSマネージャー向けに、落下防止プロトコルに焦点を当てた包括的な2分間のビデオが必要です。このビデオは、深刻で影響力のある視覚および音声スタイルを採用し、過失の結果を強調し、正しい安全対策を明確に示すために劇的で教育的な映像を使用します。スクリプトからのテキストビデオは指示の詳細化を促進し、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートによってさらに強化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を保証します。
サンプルプロンプト3
全従業員を対象とした45秒のダイナミックなクイックチップビデオを作成し、全体的な従業員の安全性を向上させるための重要なハザードコミュニケーションのリフレッシャーとして機能させます。この短い形式は、エネルギッシュな視覚スタイルを必要とし、迅速な情報吸収のためにクイックカット、オンスクリーンテキストのハイライト、インフォグラフィック要素を組み込みます。AIアバターが重要なメッセージを伝え、クリアなボイスオーバー生成によって強力にサポートされ、正確な字幕/キャプションで最大の保持力とアクセシビリティを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

OSHAトレーニングビデオの作り方

AIを活用したツールで魅力的でコンプライアントな職場の安全トレーニングビデオの作成を効率化し、明確なコミュニケーションと従業員の理解を確保します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
既存のOSHAトレーニングスクリプトを貼り付けるか、関連するテンプレートを選択して始めましょう。私たちのプラットフォームは、テキストを迅速に初期ビデオドラフトに変換し、職場の安全トレーニングの基盤を形成します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、安全メッセージを伝えます。彼らの外見や声をカスタマイズして、会社のトーンに合わせ、従業員の安全トレーニングのエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合し、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、トレーニングビデオがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにします。アクセシビリティのために字幕を含めます。
4
Step 4
エクスポートと配信
コンプライアントなOSHAトレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、LMS/LXPや他のプラットフォームにシームレスに統合します。チームがオンライントレーニングに簡単にアクセスし、完了できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全と健康のトピックを明確化

複雑なOSHA規制や健康プロトコルを、すべての従業員の理解を高めるために、わかりやすい視覚的な安全トレーニングビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenを使用してAIで魅力的なOSHA安全ビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンで職場の安全トレーニングのエンゲージメントを高めることができます。このクリエイティブなアプローチにより、複雑なトピックが従業員にとってより理解しやすくなります。

HeyGenはOSHAトレーニングビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、さまざまなテンプレート、独自のブランディングの統合、ボイスオーバー生成や字幕/キャプションのツールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、特定の要件に完全に一致するカスタム安全トレーニングを実現します。

HeyGenを使用して既存のコンテンツから効率的にOSHAトレーニングビデオを作成することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、既存のトレーニング資料を迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、従業員向けの包括的なオンライントレーニングの展開プロセスを効率化できます。

HeyGenのAIアバターは職場の安全トレーニングの効果を高めることができますか？

はい、HeyGenの多様なAIアバターは、職場の安全トレーニングコンテンツを一貫してプロフェッショナルに提示し、学習者の保持力を向上させ、OSHAトレーニングビデオが魅力的でコンプライアントであることを保証します。