OSHAトレーニングビデオを作成する: シンプルで効果的
テキストからビデオへの変換で、安全スクリプトをプロフェッショナルでコンプライアントなトレーニングビデオに変えましょう。
産業従業員向けに、個人用保護具（PPE）の重要性を強調する90秒のシナリオベースのビデオを作成してください。視覚的なストーリーは、現実的な作業環境を描写し、不適切なPPE使用の危険性と安全な実践を対比します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、これらのシナリオの作成を迅速化し、騒がしい環境でも正確な字幕/キャプションを通じて明確さを確保します。
建設作業員とEHSマネージャー向けに、落下防止プロトコルに焦点を当てた包括的な2分間のビデオが必要です。このビデオは、深刻で影響力のある視覚および音声スタイルを採用し、過失の結果を強調し、正しい安全対策を明確に示すために劇的で教育的な映像を使用します。スクリプトからのテキストビデオは指示の詳細化を促進し、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートによってさらに強化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を保証します。
全従業員を対象とした45秒のダイナミックなクイックチップビデオを作成し、全体的な従業員の安全性を向上させるための重要なハザードコミュニケーションのリフレッシャーとして機能させます。この短い形式は、エネルギッシュな視覚スタイルを必要とし、迅速な情報吸収のためにクイックカット、オンスクリーンテキストのハイライト、インフォグラフィック要素を組み込みます。AIアバターが重要なメッセージを伝え、クリアなボイスオーバー生成によって強力にサポートされ、正確な字幕/キャプションで最大の保持力とアクセシビリティを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenを使用してAIで魅力的なOSHA安全ビデオを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンで職場の安全トレーニングのエンゲージメントを高めることができます。このクリエイティブなアプローチにより、複雑なトピックが従業員にとってより理解しやすくなります。
HeyGenはOSHAトレーニングビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなテンプレート、独自のブランディングの統合、ボイスオーバー生成や字幕/キャプションのツールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、特定の要件に完全に一致するカスタム安全トレーニングを実現します。
HeyGenを使用して既存のコンテンツから効率的にOSHAトレーニングビデオを作成することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、既存のトレーニング資料を迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、従業員向けの包括的なオンライントレーニングの展開プロセスを効率化できます。
HeyGenのAIアバターは職場の安全トレーニングの効果を高めることができますか？
はい、HeyGenの多様なAIアバターは、職場の安全トレーニングコンテンツを一貫してプロフェッショナルに提示し、学習者の保持力を向上させ、OSHAトレーニングビデオが魅力的でコンプライアントであることを保証します。