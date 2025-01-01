結果を出す非営利ビデオを作成する
強力なストーリーテリングでエンゲージメントと寄付を促進します。HeyGenのAIアバターを使用して、あなたのオーディエンスとつながりましょう。
あなたの非営利団体の使命を明確に説明し、直接的な行動を促す45秒の説明ビデオを開発し、新しい潜在的な支援者や一般の人々をターゲットにしましょう。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを使用し、画面上の鮮やかなテキストとポジティブで励みになる音声トーンを活用し、HeyGenのAIアバターを使って効果的にメッセージを伝えます。
ソーシャルメディア向けに設計された30秒の魅力的な資金調達ビデオを制作し、既存のフォロワーや広範なソーシャルメディアユーザーの注意を素早く引きつけ、即時の支援を促しましょう。ダイナミックなビジュアル、クイックカット、モダンなサウンドトラックを使用して、強力なブランド構築ビデオを作成し、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に構成します。
ボランティアや受益者が個人的な体験とあなたの組織がもたらしたポジティブな変化を共有する50秒の本格的な証言ビデオを作成し、コミュニティから新しいボランティアを引きつけ、信頼を築きましょう。ビジュアルスタイルは温かく個人的で、音声は明瞭で、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての話された内容を広くアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタムシーンを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変えることで、非営利団体が影響力のある資金調達ビデオを作成するのを支援します。これにより、組織はその使命を効果的に伝え、明確な行動を促すことができ、潜在的な寄付者との深いエンゲージメントを促進します。
HeyGenは非営利ビデオストーリーテリングのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、非営利ビデオストーリーテリングを強化するために設計された強力なクリエイティブツールを提供しています。これには、豊富なテンプレートライブラリ、カスタマイズ可能なAIアバター、アニメーションモーションタイトルのオプションが含まれます。これらの機能により、組織は感情に訴えかけ、メッセージを明確に伝えるブランド構築ビデオを制作できます。
HeyGenは非営利の説明ビデオのスクリプト作成とボイスオーバーを支援できますか？
はい、HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能を提供し、ユーザーがスクリプトから直接ビデオコンテンツを生成できるようにすることで、非営利の説明ビデオの作成を大幅に簡素化します。これには高品質のボイスオーバー生成と自動字幕が含まれ、前制作と制作プロセス全体を効率化します。
非営利団体はHeyGenを使用してカスタムビデオでどのようにブランドを構築できますか？
非営利団体は、カスタムロゴやブランドカラーなどのHeyGenのブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなブランド構築ビデオを作成できます。これらのツールは、ソーシャルメディア投稿からキャンペーンビデオまで、すべてのビデオが組織のアイデンティティと一致し、可視性と認知度を高めるのに役立ちます。