Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門向けに設計された45秒の社内企業発表動画を制作し、AIニュースアンカーが四半期ごとのアップデートを届ける様子を紹介します。動画はフォーマルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた明瞭な音声トーンと組み合わせ、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルで一貫したプレゼンターを提供します。
eラーニングコンテンツクリエイター向けに、複雑なトピックのニュースビデオテンプレートを簡単に作成する方法を説明する90秒の教育ニュース解説動画を開発します。この動画は視覚的に魅力的で明確なスタイルが求められ、親しみやすいナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用してコンテンツ制作を効率化します。
独立系ジャーナリスト向けに、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して地元のイベントを強調する30秒の「速報」セグメントを想像してください。ビジュアルの美学はダイナミックで緊急性があり、効果的なサウンドデザインとナレーションで補完され、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して重要な詳細を迅速に語ります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでニュース動画を作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIニュース動画ジェネレーターで、テキストをプロフェッショナルなニュース動画に簡単に変換します。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターにより、複雑なビデオ編集ツールを使わずに魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenは多様なコンテンツ向けにカスタマイズ可能なニュースビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはニュースイントロやローワーサードを含む幅広いニュースビデオテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートはドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単に適応させ、ユニークな速報動画を作成できます。
AIニュースアンカーを作成するためにHeyGenはどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-スピーチ技術を利用して、リアルなAIニュースアンカーを生成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIスクリプトジェネレーターがプロフェッショナルなニュース動画のための自然な音声を生成します。
HeyGenはAIでプロフェッショナルなニュース動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは高品質のAIアバター、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、強力なビデオ編集ツールを提供することで、プロフェッショナルなニュース動画を作成するのを支援します。これにより、コンテンツが洗練され、放送準備が整った外観を維持します。