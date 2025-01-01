AIを使ってNetSuiteチュートリアルビデオを作成

明確なNetSuite初心者トレーニングを提供。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルで魅力的なヘルプビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
NetSuiteの保存検索を効果的に使用してSuiteAnalyticsのための貴重な洞察を抽出する方法を示す90秒のビデオを作成してください。このビデオは中級のNetSuiteユーザー向けに設計されており、データ駆動型で情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、正確な音声と字幕/キャプションを使用して重要なステップとデータポイントを強調します。
サンプルプロンプト2
NetSuiteの強力な会計およびエンタープライズリソースプランニング（ERP）機能を評価しているビジネスプロフェッショナル向けに、2分間の説明ビデオを開発してください。このビデオは洗練された安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたナレーションを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連画像を統合して複雑な概念を簡単に説明します。
サンプルプロンプト3
絶対初心者向けに、特定のタスクを実行するための簡潔なNetSuite初心者トレーニングを提供する45秒のビデオを設計してください。ビジュアルと音声スタイルは親しみやすく、プロセスをステップバイステップで案内し、スクリプトからのテキストをビデオに効率的に生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

NetSuiteチュートリアルビデオの作り方

HeyGenのAIを活用したプラットフォームでプロフェッショナルなNetSuiteチュートリアルビデオを簡単に作成。魅力的なコンテンツを生成し、複雑なトピックを明確にし、効果的にオーディエンスを教育します。

1
Step 1
スクリプトを作成しアバターを選択
NetSuiteチュートリアルビデオのための明確なスクリプトを作成することから始めます。その後、HeyGenの多様なAIアバターから選択し、テキストをビデオに変換してコンテンツを提示します。
2
Step 2
ビジュアルを追加し音声を生成
HeyGenのメディアライブラリから関連するビジュアル、スクリーンショット、または画面録画を追加してチュートリアルを強化します。音声生成機能が自然なナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングを適用し詳細を調整
ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを適用してブランドのアイデンティティを統合します。HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して、NetSuiteビデオのアクセス性と明確さを確保します。
4
Step 4
最終的なNetSuiteビデオをエクスポート
チュートリアルが完成したら、HeyGenのエクスポート機能を使用して、さまざまなアスペクト比と解像度で完成したNetSuiteビデオをダウンロードし、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なNetSuiteデモを制作

特定のNetSuiteタスクのための簡潔なビデオデモやクリップを即座に生成し、複雑な機能を簡単に理解し共有できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはNetSuiteの基本ビデオチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的なNetSuiteの基本ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、さまざまな特定のタスクや機能に関する複雑なNetSuiteチュートリアルビデオの制作が効率化されます。

HeyGenはNetSuiteチュートリアルビデオを迅速に制作するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、AIアバター、スクリプトからのビデオ生成、自動音声生成を活用してNetSuiteチュートリアルビデオの制作を加速します。また、テンプレートやシーンを活用して、プロフェッショナルなヘルプビデオを迅速に構築できます。

HeyGenはNetSuiteのコース教材のブランド一貫性をどのように維持しますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのNetSuiteコースビデオが組織のアイデンティティに一致するようにします。このプロフェッショナリズムは、NetSuite初心者トレーニングやエンタープライズリソースプランニング（ERP）コンテンツの信頼性を高めます。

HeyGenはNetSuiteの保存検索のような特定のタスクの詳細な説明をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、NetSuiteの保存検索のような複雑なトピックを含む特定のタスクの明確な説明を支援し、ビデオに自動的に字幕やキャプションを生成します。これにより、NetSuiteアプリケーションスイートのチュートリアルに参加するすべての学習者に対してアクセス可能性と理解を確保します。