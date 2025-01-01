AIを使ってNetSuiteチュートリアルビデオを作成
明確なNetSuite初心者トレーニングを提供。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルで魅力的なヘルプビデオを作成します。
NetSuiteの保存検索を効果的に使用してSuiteAnalyticsのための貴重な洞察を抽出する方法を示す90秒のビデオを作成してください。このビデオは中級のNetSuiteユーザー向けに設計されており、データ駆動型で情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、正確な音声と字幕/キャプションを使用して重要なステップとデータポイントを強調します。
NetSuiteの強力な会計およびエンタープライズリソースプランニング（ERP）機能を評価しているビジネスプロフェッショナル向けに、2分間の説明ビデオを開発してください。このビデオは洗練された安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたナレーションを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連画像を統合して複雑な概念を簡単に説明します。
絶対初心者向けに、特定のタスクを実行するための簡潔なNetSuite初心者トレーニングを提供する45秒のビデオを設計してください。ビジュアルと音声スタイルは親しみやすく、プロセスをステップバイステップで案内し、スクリプトからのテキストをビデオに効率的に生成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはNetSuiteの基本ビデオチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的なNetSuiteの基本ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、さまざまな特定のタスクや機能に関する複雑なNetSuiteチュートリアルビデオの制作が効率化されます。
HeyGenはNetSuiteチュートリアルビデオを迅速に制作するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、AIアバター、スクリプトからのビデオ生成、自動音声生成を活用してNetSuiteチュートリアルビデオの制作を加速します。また、テンプレートやシーンを活用して、プロフェッショナルなヘルプビデオを迅速に構築できます。
HeyGenはNetSuiteのコース教材のブランド一貫性をどのように維持しますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのNetSuiteコースビデオが組織のアイデンティティに一致するようにします。このプロフェッショナリズムは、NetSuite初心者トレーニングやエンタープライズリソースプランニング（ERP）コンテンツの信頼性を高めます。
HeyGenはNetSuiteの保存検索のような特定のタスクの詳細な説明をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、NetSuiteの保存検索のような複雑なトピックを含む特定のタスクの明確な説明を支援し、ビデオに自動的に字幕やキャプションを生成します。これにより、NetSuiteアプリケーションスイートのチュートリアルに参加するすべての学習者に対してアクセス可能性と理解を確保します。