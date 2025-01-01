オンラインでミュージックビデオを作成：迅速かつプロフェッショナルに

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで簡単に美しいビジュアルを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスが新製品を発表するためのプロフェッショナルな45秒のミュージックビデオを想像し、キャッチーなジングルとインスピレーションを与える明るいトーンを特徴とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを見つけ、効果的に製品を紹介するための魅力的なボイスオーバー生成を統合し、洗練された企業感を創り出します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターがクリエイティブなプロセスを紹介したり、新しいトラックをプロモーションするためのエネルギッシュな60秒のショートビデオを制作し、テンポの速い編集、スタイライズされたフィルター、現代的なサウンドを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを試してみましょう。
サンプルプロンプト3
初心者や趣味でオリジナルのアコースティックソングを視覚化したい方々のための30秒のファンタジックなストーリーテリングビデオを開発し、暖かいトーンと親密な雰囲気を目指します。この理想的なミュージックビデオメーカー体験では、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシンプルなスクリプトを視覚的な物語に変換し、テンプレートとシーンを簡単に組み合わせて、高度な編集スキルを必要とせずに実現できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミュージックビデオの作り方

アーティストやクリエイター向けに設計された直感的なプラットフォームで、オーディオを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
曲の雰囲気に合ったさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選び、ミュージックビデオの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオを追加
音楽をシームレスにアップロードし、豊富なメディアライブラリを使用して素晴らしいストックビデオや自分の映像を統合し、ビジョンを実現します。
3
Step 3
魅力的なエンハンスメントを適用
インパクトのあるリリックビデオのための字幕/キャプション、カスタムブランディング、ダイナミックな視覚効果を適用して、観客を魅了します。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有
好みのアスペクト比を選択し、高品質でエクスポートして、すべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるプロモーションビデオを作成

音楽のための高品質なAI搭載ビデオ広告を開発し、視認性を高め、潜在的なリスナーやファンに効果的にリーチします。

よくある質問

HeyGenは複雑な編集スキルなしでミュージックビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは直感的なツールとAI機能を使用してミュージックビデオを作成するプロセスを簡素化し、アーティストがクリエイティブなビジョンに集中できるようにします。私たちのプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、迅速に始めることができます。

HeyGenを使用してミュージックビデオに多様な視覚効果やストックビデオを追加できますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なメディアライブラリを提供し、さまざまな視覚効果やフィルターを組み込んでミュージックビデオを強化することができます。ストックビデオやその他のメディアを簡単に統合して、プロフェッショナルでユニークな外観をプロジェクトに与えることができます。

HeyGenは私の曲のリリックビデオを作成するのに対応していますか？

はい、HeyGenはリリックビデオに最適なミュージックビデオメーカーであり、スクリプトからのテキストビデオやカスタマイズ可能な字幕などの強力な機能を提供しています。これらのツールを使用して、歌詞を音楽に完璧に同期させ、インパクトのあるクリエイティブな体験を提供します。

HeyGenで作成したミュージックビデオのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenはオンラインエディターとして、完成したミュージックビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートでき、YouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームに簡単に対応できます。これにより、コンテンツがすべてのチャンネルに最適化されます。