HeyGenの音声生成機能を使用して、プロフェッショナルなビデオチュートリアルを簡単に制作しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

技術トレーナーやソフトウェア開発者向けに、モニタリングチュートリアルビデオを作成する方法を説明する90秒のダイナミックな指導ビデオを制作してください。視覚スタイルは魅力的で、AIアバターが情報を提示し、プロフェッショナルで魅力的な配信を確保するために重要なセクションを強調します。
コンテンツクリエイターや教育者がビデオチュートリアルを洗練するための効果的な編集ワークフローとテクニックのベストプラクティスに関する包括的な2分間のビデオチュートリアルを開発してください。プレゼンテーションは洗練されていてわかりやすく、画面上の注釈を組み込み、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を最大化します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームが迅速なビデオ編集ソリューションを求めている場合に最適な、魅力的なモニタリングガイドのコンテンツを構築する方法を示す45秒のクイックビデオを作成してください。視覚的な美学はモダンでクリーンであり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速な制作を行い、シームレスなトランジションで明確な視覚的階層を示します。
モニタリングチュートリアルビデオの作り方

画面録画とHeyGenのAIアバターおよび音声機能を組み合わせて、魅力的で情報豊かなモニタリングチュートリアルビデオを作成しましょう。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成する
まず、モニタリングチュートリアルの内容をアウトラインし、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストをダイナミックなビデオナラティブに簡単に変換し、明確さと正確さを確保します。
2
Step 2
画面コンテンツを録画またはアップロードする
画面録画ツールを使用して、モニタリングソフトウェアの動作をキャプチャします。その後、録画した映像をHeyGenプロジェクトにアップロードし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルデモンストレーションとナラティブを組み合わせます。
3
Step 3
AIアバターと音声を選ぶ
バーチャルプレゼンターでチュートリアルを強化します。HeyGenの多様なライブラリからプロフェッショナルなAIアバターを選び、自然な音声を生成して、スクリプトを正確かつ魅力的に伝えます。
4
Step 4
キャプションを追加してエクスポートする
正確な字幕/キャプションを自動的に追加して、アクセシビリティと理解を確保します。満足したら、希望のアスペクト比とフォーマットで洗練されたモニタリングビデオをエクスポートし、視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

モニタリングチュートリアルのセクションを迅速に魅力的な短いクリップに変換し、コンテンツを宣伝し、視認性を高めます。

よくある質問

HeyGenは技術的なチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルデモに変換することで、プロフェッショナルな技術チュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとリアルな音声を活用して複雑なソフトウェア手順を説明し、ステップバイステップのドキュメントを強化し、広範なビデオ編集を必要としません。

HeyGenはチュートリアルコンテンツに画面録画と注釈を統合するのを支援できますか？

HeyGenはAI生成ビデオを専門としていますが、自分の画面録画やビジュアルアセットをアップロードして統合することができます。これにより、AI生成の説明と実際のソフトウェアデモを組み合わせ、画面注釈やハイライトを追加して、視聴者が技術的なプロセスを効果的に理解できるようにします。

HeyGenは高度な編集ソフトウェアなしでビデオチュートリアルのプロフェッショナルな出力をどのように保証しますか？

HeyGenは、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに高品質でプロフェッショナルなビデオチュートリアルを制作する力をユーザーに提供します。直感的なプラットフォームはテンプレートやブランドコントロールを提供し、一貫性を保ちながら効率的な編集ワークフローを実現し、あらゆる技術デモンストレーションに対して洗練された最終製品を保証します。

HeyGenを使用した技術ビデオチュートリアルの音声オプションは何ですか？

HeyGenは、技術ビデオチュートリアルのための高度な音声生成機能を提供し、幅広いリアルなAI音声を提供します。これにより、手動の音声録音が不要になり、複雑な概念やソフトウェア機能を説明するための明確で一貫したナレーションを迅速に追加できます。