簡単にモバイルアプリチュートリアルビデオを作成

魅力的なモバイルアプリチュートリアルを簡単に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ベストプラクティスをプロフェッショナルなビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アプリ開発者やUI/UXデザイナーを目指す人々のために、直感的なユーザーインターフェースを設計するためのベストプラクティスを示す、60秒の情報ビデオを開発してください。このチュートリアルビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を維持し、明確な画面録画、控えめなアニメーション、落ち着いた権威あるナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、一貫した高品質のナレーションを確保し、複雑な概念を容易に視聴者に案内し、全体的なビデオ作成プロセスを向上させます。
サンプルプロンプト2
潜在的なアプリユーザーやマーケティングプロフェッショナルをターゲットにした、45秒のプロモーションビデオを制作し、特定の日常タスクのユーザーエクスペリエンスを劇的に改善する方法を強調してください。モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、スムーズなアニメーションと魅力的なサウンドトラックを使用します。魅力的なAIアバターが直接利点を提示し、提案を親しみやすく効果的にし、コンセプトを魅力的なビデオに変えます。
サンプルプロンプト3
初心者のアプリ開発者や技術愛好家向けに、モバイルアプリにシンプルでありながら影響力のある新機能を追加する方法を提供する、50秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは親しみやすく明確であるべきで、コードとアプリインターフェースの画面共有を利用し、重要なポイントをシンプルな注釈で強調し、軽快で励みになるバックグラウンドミュージックでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この洞察に満ちたビデオ作成ガイドを迅速に構築し、技術的なステップの説明プロセスを簡単にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

モバイルアプリチュートリアルビデオの作り方

HeyGenの強力なビデオ作成ツールを使用して、モバイルアプリの魅力的なチュートリアルを作成し、ユーザーインターフェースを直感的で理解しやすいものにします。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
モバイルアプリの主要機能を概説し、明確なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ラフカットを即座に生成し、チュートリアルの流れとペースを視覚化します。
2
Step 2
ビジュアルを録画または選択
アプリのユーザーインターフェースの画面録画をキャプチャするか、関連するストック映像を選択します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説明を強化する補完的なビジュアルを見つけることができます。
3
Step 3
AIアバターでナレーションを追加
AIアバターを選んでスクリプトを生き生きとさせ、モバイルアプリのウォークスルーのために明確でプロフェッショナルなナレーションを確保するために、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用します。
4
Step 4
プラットフォーム用にエクスポート
カスタムブランディングと音楽でビデオを洗練させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、TikTokやYouTubeなどのプラットフォームに最適化されたモバイルアプリチュートリアルを作成し、効果的にオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでトレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AI生成のチュートリアルビデオを使用して、モバイルアプリのユーザーオンボーディングと機能採用を強化し、学習において魅力的で非常に効果的なものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてモバイルアプリチュートリアルビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、ビデオ作成時間を大幅に短縮しながら高品質を維持します。

HeyGenを使ってアプリチュートリアルの魅力的なTikTokビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、AIアバター、ダイナミックなボイスオーバー、自動字幕を備えた魅力的なTikTokビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントとユーザーエクスペリエンスを向上させます。

プロフェッショナルなチュートリアルビデオ作成のためにHeyGenが提供するツールは何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、高品質なビデオエクスポートを含む包括的なツールを提供し、モバイルアプリチュートリアルが一貫した洗練された外観を維持することを保証します。これにより、あらゆるプラットフォームでの効果的なコンテンツ作成をサポートします。

HeyGenのAIはアプリチュートリアル作成プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenの高度なAIは、リアルなAIアバターを生成し、テキストスクリプトを自然なボイスオーバーに変換することで、アプリチュートリアルのコンテンツ作成を効率化し、制作時間と労力を大幅に削減しながら、視覚的および聴覚的な高品質を維持します。