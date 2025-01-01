Meditechユーザー向けトレーニングビデオを数分で作成

医師と看護師のためのEHRトレーニングを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、数分で魅力的な臨床ワークフローチュートリアルを作成し、エンドユーザーの採用を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医師に臨床ワークフローの重要な変更を知らせるための90秒の指導ビデオをデザインし、洗練された権威あるビジュアルプレゼンテーションと正確な音声を使用してください。HeyGenのAIアバターは、複雑な情報を一貫したプロフェッショナリズムで提供し、最大限のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト2
すべてのエンドユーザーを対象に、特定のMeditech機能を迅速に習得するための45秒のチュートリアルビデオを制作し、鮮やかなビジュアルと活気のある分かりやすいナレーションを特徴とします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で明確な指導作品を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
医療リーダー向けにMeditechがどのように実用的な洞察を提供するかを示す2分間のソリューションデモビデオを開発し、洗練されたデータ駆動型のビジュアルアプローチと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを採用します。HeyGenの強力な機能を使用して字幕/キャプションを統合し、忙しい幹部にとって影響力のあるプレゼンテーションを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Meditechトレーニングビデオの作り方

医師、看護師、エンドユーザー向けに魅力的で情報豊富なMeditechトレーニングビデオを効率的に作成し、明確なコミュニケーションと臨床ワークフローの改善を実現します。

1
Step 1
スクリプトとAIアバターを作成
Meditechトレーニングコンテンツを概説し、明確なスクリプトを作成します。さまざまなAIアバターから選択してビデオをプレゼンテーションし、チュートリアルを生き生きとさせます。
2
Step 2
Meditechの画面録画とビジュアルを追加
Meditechの画面録画や関連メディアをアップロードしてプレゼンテーションを強化します。カスタムロゴや色を使用して、プロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
Meditechチュートリアルがアクセスしやすく、理解しやすいことを確認します。ナレーション生成機能を利用して、自然な音声のナレーションを追加し、すべての学習者にとって明確なトレーニングコンテンツを作成します。
4
Step 4
トレーニングコンテンツをエクスポートして共有
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、高品質で配信する準備をします。組織全体で貴重なトレーニングを簡単に共有します。

使用例

トレーニングのエンゲージメントを最大化

動的なAI駆動のビデオコンテンツとインタラクティブな要素を活用して、Meditechトレーニングプレゼンテーションで学習者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、迅速にトレーニングビデオを作成することを可能にします。スクリプトを魅力的なプレゼンテーションやチュートリアルに変換し、エンドユーザーの教育や実用的な洞察の提供に最適です。

HeyGenは医療専門家、例えば医師や看護師のためのトレーニングを作成するのに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは医療リーダー、医師、看護師のためのプロフェッショナルトレーニングやチュートリアルの作成に最適です。臨床ワークフローやソリューションデモについての明確なプレゼンテーションを簡単に作成し、カスタマイズ可能なブランディングとAIアバターを使用して一貫した提供を確保します。

HeyGenは魅力的なチュートリアルやウェビナーを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバター、豊富なナレーションオプション、自動字幕を提供し、チュートリアルやウェビナーを非常に魅力的にします。プロフェッショナルなテンプレートと包括的なメディアライブラリを活用して、あらゆるオーディエンス向けのビデオプレゼンテーションを強化します。

HeyGenを使用してどのくらいの速さでプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを作成できますか？

HeyGenはビデオ作成プロセスを効率化し、スクリプトからプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションをしばしば10分以内で生成できます。その直感的なプラットフォームと強力なAI機能により、高品質のコンテンツを迅速に制作することが簡単です。