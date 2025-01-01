簡単に医療機器トレーニングビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、医療専門家向けに明確な手順デモンストレーションを行い、視覚的な学習を強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な外科スタッフ向けに、特定の医療手順中の厳格なFDA、MDR規制の遵守に焦点を当てた2分間の手順デモンストレーションを開発します。ビデオは臨床的で正確な視覚美学を必要とし、リアルなシミュレーションと権威あるボイスオーバーを組み込みます。HeyGenのAIアバターを利用して一貫したプレゼンターの存在を確保し、規制の明確さのために字幕/キャプションを使用します。
生物医学エンジニア向けに、メンテナンスと一般的な問題のトラブルシューティングに関する簡潔な60秒のビデオを制作します。視覚スタイルは非常に図解的で問題解決志向であり、情報を簡潔かつ情報豊かに伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速なアセット統合を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を確保します。
グローバルな臨床技術者向けに、使いやすさと視覚的な明確さを強調した1分間の製品設定チュートリアルを設計します。このチュートリアルは、さまざまな言語コンテキストに適応可能なユーザーフレンドリーで非常に説明的な視覚スタイルが必要です。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に開始し、多様な言語オプションのために高度なボイスオーバー生成を活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは医療専門家向けのコンプライアントな医療機器トレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストビデオに変換することで、医療機器トレーニングビデオの迅速な制作を可能にし、複雑なステップバイステップの指示を明確に伝えるのを助けます。この視覚的な学習アプローチは、医療スタッフのトレーニングにおいて重要な業界標準の遵守をサポートします。
HeyGenは医療機器の説明ビデオに多言語のボイスオーバーを提供できますか？
はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供しており、医療機器の説明ビデオに高品質な多言語ボイスオーバーを作成することができます。これにより、重要な情報が医療専門家のグローバルなオーディエンスに効果的に届きます。
HeyGenは医療機器のアニメーション指導ビデオの開発にどのような利点を提供しますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、医療機器のアニメーション指導ビデオの作成を大幅に効率化します。これにより、詳細な製品設定チュートリアルや手順デモンストレーションの効率的な制作が可能となり、複雑なアニメーションソフトウェアを使用せずに医療スタッフの視覚的な学習を強化します。
HeyGenは医療機器のメンテナンスとトラブルシューティングビデオの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、書かれたコンテンツを明確で魅力的なビデオ指示に変換することで、医療機器のメンテナンスとトラブルシューティングビデオの制作を簡素化します。AIアバターとテキストビデオ技術を利用して、複雑な手順を簡単にカバーする効果的な視覚学習ツールを医療スタッフ向けに制作します。