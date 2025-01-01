結果を出すマーケティングビデオを作成する

スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、シームレスなビデオ編集プロセスと一貫したブランディングを確保しながら、魅力的なプロモビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一貫したブランディングに苦労しているコンテンツクリエイターをターゲットにした15秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。トレンディな音楽と太字のテキストオーバーレイを使用したテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、スクリプト生成からのテキストからビデオへの変換と自動字幕/キャプションがどのように効率的に統一されたブランドボイスを維持できるかを示します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやeコマースビジネス向けに、コンテンツ作成を効率化するAIツールの力を示す45秒の情報豊かなマーケティングビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、温かみのあるナレーションを加え、HeyGenのAIアバターがどのようにして視聴者に直接メッセージを伝えることができるかを強調します。
サンプルプロンプト3
将来のインフルエンサーや製品ローンチャーを力づける60秒のインスパイアリングなビデオは、バイラルマーケティングの可能性を捉えるビデオを作成することができます。この魅力的な作品は、スムーズなビジュアルスタイルと魅力的なバックグラウンドミュージックを利用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、プラットフォーム適応性のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングビデオの作成方法

AIを活用して、アイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変え、視聴者とつながる魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成する
専門家がデザインした豊富なテンプレートとシーンから選択し、すぐにマーケティングビデオの作成を開始します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択する
ロゴやカラーを追加してブランドのアイデンティティを統合し、一貫したブランディングを確保します。
3
Step 3
魅力的な音声を生成する
高度なボイスオーバー生成を使用してスクリプトを生き生きとさせ、コンテンツに明確で影響力のあるナレーションを作成します。
4
Step 4
配信用にエクスポートする
ソーシャルメディアビデオやその他のチャネルに最適な柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで、あらゆるプラットフォームに対応するビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を伝えるビデオを制作する

信頼を築き、製品の価値を効果的に示すために、説得力のある顧客成功ストーリーやテスティモニアルを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、ビデオマーケティングの取り組みを効率化し、簡単にマーケティングビデオを作成できるようにします。私たちの直感的なプラットフォームは、強力なマーケティングビデオメーカーとして機能し、視聴者に本当に響くビデオを作成するのを助けます。

HeyGenはどのようなAIツールを提供して、迅速にマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成などの高度なAIツールを活用して、マーケティングビデオの編集プロセスを大幅にスピードアップします。スクリプトから効率的にビデオを作成し、数分でテキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換できます。

HeyGenのプロモビデオ全体で一貫したブランディングを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのプロモビデオやその他のコンテンツで一貫したブランディングを保証します。ロゴや特定のブランドカラーを適用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、統一感のある外観と雰囲気を維持できます。

HeyGenは多様なソーシャルメディアビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、幅広いテンプレートとAIアバターを使用して、多様なソーシャルメディアビデオの作成を簡単にします。短いプロモビデオからアニメーションスタイルの説明ビデオまで、豊富なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズを活用して、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。