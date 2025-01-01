結果を出すマーケティングビデオを作成する
スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、シームレスなビデオ編集プロセスと一貫したブランディングを確保しながら、魅力的なプロモビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一貫したブランディングに苦労しているコンテンツクリエイターをターゲットにした15秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。トレンディな音楽と太字のテキストオーバーレイを使用したテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、スクリプト生成からのテキストからビデオへの変換と自動字幕/キャプションがどのように効率的に統一されたブランドボイスを維持できるかを示します。
デジタルマーケターやeコマースビジネス向けに、コンテンツ作成を効率化するAIツールの力を示す45秒の情報豊かなマーケティングビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、温かみのあるナレーションを加え、HeyGenのAIアバターがどのようにして視聴者に直接メッセージを伝えることができるかを強調します。
将来のインフルエンサーや製品ローンチャーを力づける60秒のインスパイアリングなビデオは、バイラルマーケティングの可能性を捉えるビデオを作成することができます。この魅力的な作品は、スムーズなビジュアルスタイルと魅力的なバックグラウンドミュージックを利用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、プラットフォーム適応性のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、ビデオマーケティングの取り組みを効率化し、簡単にマーケティングビデオを作成できるようにします。私たちの直感的なプラットフォームは、強力なマーケティングビデオメーカーとして機能し、視聴者に本当に響くビデオを作成するのを助けます。
HeyGenはどのようなAIツールを提供して、迅速にマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成などの高度なAIツールを活用して、マーケティングビデオの編集プロセスを大幅にスピードアップします。スクリプトから効率的にビデオを作成し、数分でテキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換できます。
HeyGenのプロモビデオ全体で一貫したブランディングを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのプロモビデオやその他のコンテンツで一貫したブランディングを保証します。ロゴや特定のブランドカラーを適用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、統一感のある外観と雰囲気を維持できます。
HeyGenは多様なソーシャルメディアビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、幅広いテンプレートとAIアバターを使用して、多様なソーシャルメディアビデオの作成を簡単にします。短いプロモビデオからアニメーションスタイルの説明ビデオまで、豊富なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズを活用して、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。