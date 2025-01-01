AIで簡単にリリックビデオを作成

編集スキル不要で、自動キャプション技術を使用してAI駆動のツールで素晴らしいソングリリックビデオを作成します。

221/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
独立したアーティストやコンテンツクリエイター向けに45秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenを究極のAIリリックビデオクリエイターとして紹介します。ビデオは芸術的で表現力豊かなビジュアルスタイルを持ち、多様な音楽ジャンルをフィーチャーし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのダイナミックなエフェクトでリリックビデオ要素を広範にカスタマイズできる方法を紹介します。どんな曲にもユニークなビジュアルストーリーが可能で、クリアなオーディオで補完されることを強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアインフルエンサーやブランドマーケター向けに60秒の魅力的なソングリリックビデオを制作し、トレンディでテンポの速いビジュアルとアップビートな音楽で観客を魅了する方法を示します。ビジュアルデザインはモダンで魅力的にし、アニメーション背景やグラフィック要素を使用して視聴者を引きつけ続けます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して迅速に歌詞を組み込み、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でプラットフォーム間でシームレスに共有できることを紹介します。
サンプルプロンプト3
編集スキルが必要だと思っている初心者を対象にした30秒の簡潔な指導ビデオを設計し、歌詞をトラックに自動同期するのがどれほど簡単かを証明します。ビジュアルスタイルはクリーンでシンプルにし、HeyGenインターフェースのスクリーンキャプチャに焦点を当て、明確でガイドするナレーションを伴います。HeyGenの自動「字幕/キャプション」の力と「スクリプトからのテキストビデオ」が編集スキルなしでプロフェッショナルなリリックビデオを作成するのをどれほど簡単にするかを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リリックビデオの作り方

魅力的なソングリリックビデオを簡単に作成。AI駆動のツールが作成を簡素化し、ダイナミックなビジュアルで歌詞を自動同期、編集スキル不要。

1
Step 1
オーディオトラックをアップロード
まず、プラットフォームに曲のオーディオトラックを直接アップロードします。
2
Step 2
歌詞を追加して同期
歌詞を貼り付けるか、AIを使用して生成し、システムに歌詞をトラックに自動同期させます。
3
Step 3
テンプレートでデザイン
多様なアニメーション背景とエフェクトを提供するリリックビデオテンプレートから選択し、プロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
カスタマイズしてエクスポート
ビデオを洗練させて真にユニークなものにします。完璧になったら、カスタマイズしたリリックビデオを高品質でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスのビデオ広告を作成

.

新しいリリースを宣伝したり、トラフィックを促進するために、歌詞を魅力的なビデオ広告に変換し、プロモーションのリーチを最大化。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑な編集なしでリリックビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenの直感的なAI駆動ツールは、複雑な編集スキルを必要とせずにリリックビデオを作成するプロセスを簡素化します。テキストを入力し、プロフェッショナルなテンプレートを活用することで、洗練された結果を簡単に生成できます。

HeyGenでAIリリックビデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？

HeyGenでは、フォントスタイルの調整、ダイナミックなエフェクトの組み込み、アニメーション背景やメディアライブラリからの高品質クリップの選択を通じて、AIリリックビデオを完全にカスタマイズできます。これらのグラフィック要素は、あなたのクリエイティブなビジョンを真に反映するソングリリックビデオを保証します。

HeyGenはアップロードしたオーディオと歌詞を同期するツールを提供していますか？

HeyGenでは、オーディオをアップロードし、自動キャプション技術を利用して歌詞を正確に表示することができます。完全に自動化されたビートパーフェクトな同期ではありませんが、柔軟なビデオエディターを使用してタイミングを微調整し、ソングリリックビデオがしっかりと整列するようにします。

HeyGenから完成したリリックビデオを高品質でダウンロードできますか？

はい、HeyGenでは完成したソングリリックビデオを高品質のMP4形式でダウンロードでき、すべてのプラットフォームに適しています。強力なビデオエディターが、すべてのビジュアルおよびオーディオ要素の最適なレンダリングを保証します。