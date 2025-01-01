実際の成果をもたらすLinkedIn広告動画を作成する
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的な動画キャンペーンで、ブランド認知度を高め、質の高いリードを集めましょう。
マーケティングマネージャーやビジネスオーナーをターゲットにした、革新的なリードジェネレーション戦略を求める45秒のLinkedIn動画広告を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで親しみやすく、HeyGenのAIアバターが主要な利点を紹介し、LinkedIn動画広告を際立たせます。
営業チームやデジタルマーケターを対象にした、ウェブサイトのコンバージョンを促進することを目的とした60秒のSponsored ContentをLinkedIn向けに制作してください。プロフェッショナルなビジュアルスタイルとインパクトのある画面上のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、忙しい視聴者にメッセージを最大限に伝えます。
潜在的なクライアントや人材採用者を対象にした、動画の視聴数を強調し、広告仕様に準拠した20秒のLinkedIn広告動画を作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、視覚的に魅力的なシーケンスを迅速に組み立て、製品やサービスを効果的に強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてLinkedIn広告動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して動的な動画キャンペーンに変換することで、プロフェッショナルなLinkedIn広告動画を簡単に作成できるようにします。これにより、プロフェッショナルな視聴者向けの魅力的なSponsored Contentの作成が効率化されます。
HeyGenはLinkedInでのブランド認知度を高めるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ロゴやカラーのための強力なブランディングコントロール、そして自動字幕/キャプションを通じてブランド認知度を高めます。これらのツールは、LinkedIn動画広告がフィードで際立つのを助けます。
HeyGenは私のLinkedIn動画広告のROIを改善するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高品質な動画キャンペーンの効率的な制作を可能にすることで、リードジェネレーションやウェブサイトのコンバージョンに大きく貢献し、動画広告のROIを強化することができます。HeyGenで作成された効果的なLinkedIn動画広告は、より強力な動画広告のROIをもたらします。
HeyGenはLinkedInの特定の広告仕様をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、LinkedInの広告仕様に合った動画コンテンツを提供します。この柔軟性により、キャンペーンがLinkedInフィード内でプロフェッショナルに表示され、Campaign Managerを通じて効果的に管理されます。