講義ビデオを作成：魅力的なオンラインコースを迅速に作成

プロフェッショナルなAIアバターを使用して学生のエンゲージメントを高める魅力的なビデオ講義を作成し、オンラインコースを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のPowerPointプレゼンテーションを企業トレーナー向けの動的なトレーニングモジュールに変換するための2分間の情報ビデオ講義をデザインしてください。美的には洗練されて企業向けであり、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、スライドをプロフェッショナルなトランジションと自信に満ちた権威あるナレーションでシームレスに統合し、従業員にとって効果的な学習体験を保証します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェア環境を設定するための90秒の技術ガイドを作成し、ステップバイステップの指示を必要とするIT専門家を対象とします。この詳細で正確なビデオは、重要なコマンドの画面上のテキストオーバーレイを維持し、HeyGenの字幕/キャプション機能によってさらに強化され、すべての視聴者に最大限のアクセス性と明確さを保証します。
サンプルプロンプト3
オンラインコースモジュールのための1分間の魅力的な指導ビデオを生成し、専門家に高度なデータ分析技術を教えます。包括的なスクリプトから始め、この動的で権威ある作品は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して高品質のナレーションを生成し、複雑なデータ構造を効果的に示すためにメディアライブラリからの抽象的なビジュアルで補完されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

講義ビデオの作り方

AI駆動ツールを使用して魅力的なビデオ講義を簡単に作成し、学習とアクセシビリティを向上させましょう。

Step 1
スクリプトを作成
講義ビデオのスクリプトを準備することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、構造化されたコンテンツを魅力的な講義の初期基盤に変換します。
Step 2
AIアバターを選択
講義を視覚的にプレゼンテーションするためのAIアバターを選択します。この機能は、教育コンテンツにプロフェッショナルでダイナミックな画面上の存在感を提供し、魅力的なビデオ講義を作成するのに役立ちます。
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
ボイスオーバー生成を使用して高品質のオーディオでビデオ講義を強化します。AI駆動ナレーション機能により、スクリプトが明確でプロフェッショナルなトーンで提供されます。
Step 4
字幕付きでエクスポート
アクセシビリティと理解を向上させるために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。完成した講義ビデオをエクスポートし、視 audienceに簡単に共有および配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動のビデオストーリーテリングで複雑なトピックを生き生きとさせる

抽象的または複雑なトピックを動的で視覚的に豊かなビデオ講義に変換し、視 audienceを魅了します。

よくある質問

HeyGenはAI講義ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「AI駆動ナレーション」を活用することで、高品質な「AI講義ビデオ」の作成を簡素化します。テキストを魅力的なプレゼンテーションに簡単に変換でき、複雑な「ビデオ編集」や従来の録音機器の必要性を大幅に削減します。

既存のPowerPointプレゼンテーションや他のビジュアルをHeyGenの講義ビデオに組み込むことはできますか？

もちろんです。HeyGenは「PowerPoint」スライドを含むさまざまなビジュアル要素を直接「ビデオ講義」に統合することをサポートしています。また、豊富な「教育用テンプレート」とメディアライブラリを活用して、スクリーン録画ツールを使用せずにコンテンツを強化できます。

HeyGenは「ビデオ講義」にどのような「アクセシビリティ」機能を提供していますか？

HeyGenは「ビデオ講義」に自動的に「キャプションや字幕」を生成することで「アクセシビリティ」を優先し、多様な学習者にコンテンツを理解しやすくします。さらに、HeyGenの出力は「LMS統合」をサポートするように設計されており、教育資料がより広い受 audienceに効果的に届くようにします。

HeyGenで講義ビデオを生成する際の出力品質はどのようなものですか？

HeyGenは「プロフェッショナルなボイスオーバー生成」と高精細なビジュアル出力を「講義ビデオ」に提供します。最終ビデオを「4K解像度」でエクスポートでき、鮮明なビジュアルとクリアなオーディオで優れた学習体験を保証します。