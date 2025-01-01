講義ビデオを作成：魅力的なオンラインコースを迅速に作成
プロフェッショナルなAIアバターを使用して学生のエンゲージメントを高める魅力的なビデオ講義を作成し、オンラインコースを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のPowerPointプレゼンテーションを企業トレーナー向けの動的なトレーニングモジュールに変換するための2分間の情報ビデオ講義をデザインしてください。美的には洗練されて企業向けであり、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、スライドをプロフェッショナルなトランジションと自信に満ちた権威あるナレーションでシームレスに統合し、従業員にとって効果的な学習体験を保証します。
新しいソフトウェア環境を設定するための90秒の技術ガイドを作成し、ステップバイステップの指示を必要とするIT専門家を対象とします。この詳細で正確なビデオは、重要なコマンドの画面上のテキストオーバーレイを維持し、HeyGenの字幕/キャプション機能によってさらに強化され、すべての視聴者に最大限のアクセス性と明確さを保証します。
オンラインコースモジュールのための1分間の魅力的な指導ビデオを生成し、専門家に高度なデータ分析技術を教えます。包括的なスクリプトから始め、この動的で権威ある作品は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して高品質のナレーションを生成し、複雑なデータ構造を効果的に示すためにメディアライブラリからの抽象的なビジュアルで補完されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI講義ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは「AIアバター」と「AI駆動ナレーション」を活用することで、高品質な「AI講義ビデオ」の作成を簡素化します。テキストを魅力的なプレゼンテーションに簡単に変換でき、複雑な「ビデオ編集」や従来の録音機器の必要性を大幅に削減します。
既存のPowerPointプレゼンテーションや他のビジュアルをHeyGenの講義ビデオに組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenは「PowerPoint」スライドを含むさまざまなビジュアル要素を直接「ビデオ講義」に統合することをサポートしています。また、豊富な「教育用テンプレート」とメディアライブラリを活用して、スクリーン録画ツールを使用せずにコンテンツを強化できます。
HeyGenは「ビデオ講義」にどのような「アクセシビリティ」機能を提供していますか？
HeyGenは「ビデオ講義」に自動的に「キャプションや字幕」を生成することで「アクセシビリティ」を優先し、多様な学習者にコンテンツを理解しやすくします。さらに、HeyGenの出力は「LMS統合」をサポートするように設計されており、教育資料がより広い受 audienceに効果的に届くようにします。
HeyGenで講義ビデオを生成する際の出力品質はどのようなものですか？
HeyGenは「プロフェッショナルなボイスオーバー生成」と高精細なビジュアル出力を「講義ビデオ」に提供します。最終ビデオを「4K解像度」でエクスポートでき、鮮明なビジュアルとクリアなオーディオで優れた学習体験を保証します。