ローンチ広告動画を作成：迅速かつプロフェッショナルなAI広告
共感を呼ぶローンチ広告を作成しましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、ブランドストーリーを簡単に実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいマーケターを対象にした、クリエイティブプロセスを効率化するためのプロフェッショナルな45秒の動画広告を制作してください。HeyGenの既製テンプレートとシーンを利用して、説得力のある製品の利点を紹介し、クリーンでコーポレートなビジュアル美学と、広告作成の容易さを強調する情報豊かで自信に満ちたナレーションを提供してください。
eコマースブランドの迅速なコンバージョンを狙った、注目を集める15秒のソーシャルメディア広告を開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なビジュアルとパンチの効いたメッセージを迅速に生成し、テンポの速いトレンディなビジュアルスタイルとエネルギッシュで若々しいサウンドトラックで即時の行動を促進してください。
複雑なサービスやコンセプト、例えばAI広告を紹介するための、説得力のある60秒の広告動画を代理店や大企業向けに作成してください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、明確で権威あるナレーションを提供し、洗練されたストーリーテリングのビジュアルアプローチとシネマティックなカット、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックで信頼と権威を築いてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして動画広告の作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオ広告メーカーは、直感的なAI駆動ツールと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、動画広告の作成プロセスを簡素化します。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速に実現し、高品質な広告動画を簡単に制作できます。
HeyGenは魅力的なローンチ広告動画の作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターやダイナミックなアニメーションなどの機能を取り入れることで、目立つローンチ広告動画を作成する力をユーザーに提供します。音楽を簡単に統合し、ボイスオーバーを生成し、効果的に新製品やサービスを宣伝するための魅力的なコールトゥアクションを追加できます。
HeyGenを使用してソーシャルメディアプラットフォーム向けにどのようなAI広告を生成できますか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された多様なAI広告を生成することができ、ビジネスの成長を支援します。テキストからインパクトのある動画広告を作成し、字幕/キャプションを追加し、さまざまなアスペクト比に簡単にリサイズして、最大のリーチとエンゲージメントを実現できます。
HeyGenでビデオテンプレートをどのようにカスタマイズしてブランドに合わせることができますか？
HeyGenは、選択したビデオテンプレートをカスタマイズし、広告動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、メディアライブラリを活用して、独自の広告動画を作成できます。