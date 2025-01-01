KPIビデオを作成してビジネス成長を促進

KPI報告ビデオを自動化し、AIアバターでエンゲージメントを高め、複雑なデータを変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業リーダー向けに、四半期ごとのパフォーマンス指標とエンゲージメント率をダイナミックでエネルギッシュなビジュアルで紹介する45秒の魅力的なビデオを開発し、魅力的なAIアバターがプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
ビジネスオーナーとマーケティングマネージャー向けに、主要なブランド認知指標を強調する30秒の簡潔なビデオを想像し、モダンで洗練されたビジュアルと自動字幕を備えたビデオレポートをカスタマイズします。
サンプルプロンプト3
内部チーム向けに、さまざまなビデオレポートからの重要なパフォーマンス指標を要約する90秒の情報ビデオを制作し、使いやすいテンプレートと豊富なメディアライブラリサポートを活用して明確で指導的なスタイルを採用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

KPIビデオの作成方法

AI駆動ツールを使用して、KPIを魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、チーム全体の理解とエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
事前にデザインされたKPI報告ビデオテンプレートから選択し、ビデオ作成を迅速に開始します。
2
Step 2
データとスクリプトを貼り付け
KPIデータを入力し、スクリプトを貼り付けます。AIが自動的にAIアバターを生成し、ビデオをプレゼンテーションします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ブランドのロゴ、色、関連メディアを使用してビデオを個別化し、メッセージを強化し、ビデオレポートをカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオレポートを生成
ビデオを完成させ、AIナレーションで生成し、プロフェッショナルなビデオレポートを簡単にエクスポートして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

データでビジネスの成功を示す

パフォーマンスメトリクスと成功事例を魅力的なAIビデオに変換し、ステークホルダーに響かせます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なKPIビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターやAIナレーションを含むAI駆動ツールを活用して、データを魅力的なKPI報告ビデオに迅速に変換します。主要なパフォーマンス指標を強調し、効率的にインサイトを共有するためにビデオレポートを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenはKPI報告ビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオレポートの作成を簡素化するために特別に設計されたさまざまなテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートを使用して、主要なパフォーマンス指標とパフォーマンスメトリクスを効率的に提示できます。

HeyGenの機能を使ってビデオレポートを個別化できますか？

もちろんです。HeyGenでは、ロゴや色を含むブランドコントロールを使用してビデオレポートをカスタマイズし、KPIビデオがブランド認知活動に完全に一致するようにします。これにより、視聴者に個別化されたビデオ体験を提供できます。

なぜKPIのためにビデオレポートを使用するべきですか？

HeyGenで作成されたビデオレポートは、KPIのエンゲージメントと理解を大幅に向上させます。複雑なパフォーマンスメトリクスをよりアクセスしやすくし、最終的にはROIの改善と戦略の明確なコミュニケーションに貢献します。