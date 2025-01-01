AIで数分でキーノートデモビデオを作成

HeyGenの音声生成を使用して、プレゼンテーションを魅力的なトレーニングビデオやチュートリアルに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のL&Dスペシャリスト向けに、複雑な概念を自動進行スライドと魅力的なプロフェッショナルなトーンで説明する2分間のトレーニングビデオを作成したいですか？情報豊かなビジュアル、明るい背景音楽、HeyGenによって強化された信頼性のあるAIアバターを使用して、主要な学習ポイントを効果的に伝える教育コンテンツを開発しましょう。
サンプルプロンプト2
ソフトウェアユーザー向けに、迅速なハウツーガイドを求める1.5分間のビデオチュートリアルを想像してみてください。明るくステップバイステップのビジュアルアプローチと簡潔な画面上のテキストを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、詳細なテキストプロンプトを動的なビデオコンテンツに変換し、各ステップに親しみやすいナレーションを添えて最大限の明確さを確保しましょう。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナル向けに、ブランドの一貫性を保ちながら特定の色とフォントを使用して製品アップデートを発表する45秒のアニメーションビデオをデザインします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に印象的でモダンなグラフィックを迅速に構築し、キャッチーなサウンドトラックを伴わせて、即座に注意を引き、メッセージを効率的に伝えましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キーノートデモビデオの作り方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、静的なプレゼンテーションを動的なデモビデオに変換します。注意を引く魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
キーノートスクリプトを作成
キーノートプレゼンテーションのスクリプトを作成または貼り付けます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、テキストプロンプトから初期デモ映像を即座に生成します。
2
Step 2
魅力的なテンプレートを選択
「テンプレートとシーン」からさまざまなレイアウトとビジュアルスタイルを選び、キーノートデモに最適なものを見つけます。ライブビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルで洗練された外観を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加
「AIアバター」を取り入れてデモを強化し、コンテンツを提示します。アバターの外見や声をカスタマイズしてブランドに合わせ、アニメーションビデオを際立たせましょう。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で完全な「ビデオチュートリアル」を生成し、どのプラットフォームにも完璧にフォーマットされ、視聴者に準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

デモプロモーションビデオの迅速な作成

キーノートデモから魅力的な短いビデオクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで簡単に共有し、視認性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なアニメーションソフトウェアなしでビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはテキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、従来のアニメーションやビデオ編集ソフトウェアの必要性を排除します。高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能により、動的なコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenを使用して、ブランドの特定の色やフォントでアニメーションビデオをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のブランドカラーやフォントでアニメーションビデオをパーソナライズできます。ライブビデオテンプレートを活用し、すべてのコンテンツで一貫性を確保するためにカスタマイズできます。

HeyGenはどのようなプロフェッショナルコンテンツ、例えばトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとリアルな音声ナレーションを使用して、魅力的なトレーニングビデオや包括的なビデオチュートリアルなど、さまざまなプロフェッショナルコンテンツを作成する力を提供します。これにより、高品質な教育コンセプトの制作が簡素化されます。

HeyGenはプロフェッショナルなキーノートデモビデオを作成するための機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはキーノートデモビデオを作成するのに最適な機能を提供し、コンテンツをシーンに構成し、プロフェッショナルなサウンドトラックを追加できます。強力なシーン管理と字幕生成により、スムーズで魅力的なプレゼンテーションの流れを確保します。