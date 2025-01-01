AIアバターを使った産業用IoTチュートリアルビデオを作成

複雑な産業自動化を明確に説明。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に開発。

180/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エンジニアや技術スタッフを対象に、リモートセンサーモニタリングシステムの設定手順を詳述する2分間の教育ビデオを開発してください。このチュートリアルは、クリーンで技術的なビジュアルスタイルを特徴とし、画面上のグラフィックスを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで複雑な用語を明確にし、クラウド接続を介してセンサーをウェブダッシュボードに接続する方法を説明します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーや自動化エンジニアを対象に、ノーコードツールが産業自動化の開発をどのように簡素化するかを紹介する90秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であるべきで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して迅速なシーン転換を行い、迅速な展開能力を強調する活気あるナレーションを使用します。
サンプルプロンプト3
メンテナンスマネージャーやオペレーションスーパーバイザーを対象に、先進技術を使用した状態監視の重要性と実施方法についての1.5分間の情報ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは分析的でデータ駆動型であるべきで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なメッセージングを確保し、予測保全の利点を説明する明確で信頼できるナレーションを補完します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

産業用IoTチュートリアルビデオの作り方

HeyGenの強力なツールを使用して、リモートセンサーモニタリングからクラウド接続まで、産業用IoTの概念に関するプロフェッショナルなチュートリアルビデオの作成を簡素化。

1
Step 1
AIアバターで産業用IoTスクリプトを作成
産業用IoTチュートリアルスクリプトを入力または貼り付けて開始します。HeyGenの多様な「AIアバター」から選択し、技術的なコンテンツを生き生きとした視覚的な物語に変え、複雑な産業用IoTの概念を魅力的に伝えます。
2
Step 2
リモートセンサーモニタリングのためのビジュアルとナレーションを追加
ライブラリからの関連メディアや自身のアップロードを組み込むことで、リモートセンサーモニタリングの説明を強化します。HeyGenの強力な「ナレーション生成」機能を利用して、スクリプトを明確で自然な音声に変換し、オーディエンスに響くようにします。
3
Step 3
クラウド接続の明確な説明のためのブランディングと字幕を適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオの外観を洗練し、ブランドを強化します。これにより、クラウド接続のチュートリアルがプロフェッショナルで一貫した外観を維持し、オプションの字幕で補完されます。
4
Step 4
完成した産業用IoTチュートリアルビデオをエクスポート
HeyGenの多用途な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを活用してプロジェクトを完成させます。あらゆるプラットフォームに最適なフォーマットで高品質の産業用IoTチュートリアルビデオを制作し、即時配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チュートリアルコンテンツを簡単に配信

.

フルチュートリアルから簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、さまざまなプラットフォームで効果的に配信。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質な産業用IoTチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、産業用IoTチュートリアルビデオを効率的に作成する力を提供します。スクリプトからのテキストビデオ機能とAIアバターを活用して、産業自動化やリモートセンサーモニタリングの複雑な概念を明確に説明します。

HeyGenは技術的な産業用IoTの概念を説明するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタムブランディングコントロールや豊富なメディアライブラリなどの高度なツールを提供し、技術的な説明を強化します。これにより、状態監視、クラウド接続、ウェブダッシュボードなどの概念を詳細に視覚的にデモンストレーションすることができます。

HeyGenは産業自動化のトレーニングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

もちろん、HeyGenは効果的なコミュニケーションのために特別に設計されたさまざまなテンプレートやシーンを提供することで開発を簡素化します。これにより、製造や先進技術のための柔軟でコスト効果の高いソリューションに対応する魅力的なビデオチュートリアルを迅速に制作できます。

HeyGenは多様な産業用IoTビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを提供し、産業用IoTビデオが多様なプラットフォームやオーディエンスに適していることを保証します。リモートセンサーモニタリングや産業自動化を説明する際、HeyGenの柔軟なツールはインパクトのあるコンテンツ作成をサポートします。