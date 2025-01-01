3

Step 3

クラウド接続の明確な説明のためのブランディングと字幕を適用

HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオの外観を洗練し、ブランドを強化します。これにより、クラウド接続のチュートリアルがプロフェッショナルで一貫した外観を維持し、オプションの字幕で補完されます。