AIで簡単にホテルスタッフのチュートリアルビデオを作成

チームの知識定着とスキル開発を向上させましょう。リアルなAIアバターを使って、魅力的なホスピタリティスタッフトレーニングビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ゲストの苦情に対処する際の効果的なカスタマーサービストレーニングを目的とした90秒の指導ビデオを、すべてのホテルスタッフ向けに開発してください。ビジュアルスタイルは共感的でシナリオベースであり、穏やかで安心感のある音声トーンを伴うべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、さまざまなプロフェッショナルな声を提供し、既存のテンプレートとシーンから選択することで作成を迅速化してください。
サンプルプロンプト2
ハウスキーピングスタッフ向けに、新しいエコフレンドリーなリネン交換のコンプライアンス手順を示す45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。ビジュアル的には直接的で示唆的であり、明確なオンスクリーンテキストをサポートする情報豊富で簡潔な音声トラックが必要です。字幕/キャプションを組み込むことで、最大限の明確さとアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
経験豊富なレストランとバーのスタッフ向けに、上級のワインペアリングとアップセル技術に焦点を当てた2分間のスキル開発ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されていて魅力的であり、ダイナミックなロールプレイのスニペットを組み込み、音声は説得力があり活気に満ちたものであるべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合することで、知識の定着を強化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテルスタッフのチュートリアルビデオの作り方

AIを使って魅力的で効果的なホスピタリティスタッフトレーニングビデオを迅速に作成します。スキル開発のための高品質で製品に正確なマイクロラーニングコンテンツを生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ホテルスタッフトレーニングの内容をスクリプトエディタに入力または貼り付けてください。AIは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能を使用して、正確にビデオのナラティブを準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」のライブラリから画面上のプレゼンターを選択してください。その後、テンプレートを選ぶか、シーンをカスタマイズしてトレーニングモジュールのメッセージを視覚的にサポートします。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを追加
ロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディング要素でビデオを洗練させます。高度な「ボイスオーバー生成」を利用して、プロフェッショナルな音声をアバターの動きと完璧に同期させます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成したチュートリアルをプレビューして、正確性とインパクトを確認します。その後、さまざまなフォーマットとアスペクト比で「トレーニングビデオをエクスポート」し、チームのために簡単にLMS統合できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

複雑なホテルの運用手順やコンプライアンスガイドラインを、すべてのスタッフメンバーにとって明確で理解しやすいチュートリアルビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホテルスタッフのチュートリアルビデオを効果的に作成できますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」と高度な「ボイスオーバー生成」を使用して、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」することで、魅力的な「ホテルスタッフのチュートリアルビデオ」を簡単に作成できます。この「AIビデオジェネレーター」の機能により、ホスピタリティチームの「スキル開発」が効率的に行えます。

HeyGenが効果的なホスピタリティスタッフトレーニングジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」と多用途な「AIアバター」を提供することで、迅速に「オンボーディングトレーニング」や「マイクロラーニング」モジュールのコンテンツを作成できる強力な「ホスピタリティスタッフトレーニングジェネレーター」として機能します。これにより、高品質な「eラーニング」教材の作成が簡単になり、スタッフ全体の「知識定着」が向上します。

HeyGenはホスピタリティチーム向けのモバイルトレーニングとLMS統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenのビデオはシームレスな「モバイルトレーニング」のために設計されており、スタッフが移動中でも柔軟に学習できます。直接の「LMS統合」の詳細はお問い合わせいただければご案内しますが、HeyGenの出力は標準的な「eラーニング」プラットフォームと互換性があり、「コンプライアンス手順」や「スキル開発」を強化します。

HeyGenはホテル従業員のカスタマーサービストレーニングを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルな「AIアバター」を使用して一貫したメッセージを提供する「カスタマーサービストレーニング」ビデオを作成することで、組織が「スキル開発」を行うのを支援します。これにより、すべてのホテル従業員が標準化された高品質な指導を受け、より良いゲスト体験を促進します。