寄付を増やす資金調達ビデオを作成する
感情的な物語を作り、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオで寄付を促進します。
最新のキャンペーンの寄付を増やすために設計された30秒のダイナミックな資金調達ビデオを開発し、明確な行動喚起を提示します。このビデオは潜在的な寄付者の幅広いオーディエンスを対象としており、直接的でエネルギッシュな視覚スタイルを採用し、大胆なテキストオーバーレイと励みになるアップビートな音声トラックを使用します。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルな仕上がりで簡潔なメッセージを届けます。
過去の寄付の具体的な影響を示す60秒の資金調達ビデオを制作し、寄付者との関係を強化することを目指します。彼らの貢献がどのように違いを生むかを示します。この情報ビデオは既存の寄付者とパートナーを対象としており、温かく感謝の意を込めた視覚スタイルで実例を示し、穏やかで希望に満ちた背景音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保してください。
あなたの非営利団体の使命と地域社会への関与を伝える40秒の魅力的なビデオをデザインし、潜在的な新しい支援者にあなたの重要な活動について教育します。このビデオは一般のオーディエンスにアピールし、魅力的でややアニメーション化された視覚スタイルを使用し、明確なインフォグラフィックと親しみやすく情報豊かなナレーションを提供します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、一貫性のある明確なメッセージを維持してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして感情的な影響を持つ魅力的な資金調達ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してスクリプトをビデオに変換し、強力な感情的な物語を作成することで、共鳴する資金調達ビデオを作成する力を与えます。この革新的なテキスト-to-ビデオ機能により、複雑なビデオ制作なしで最大の感情的影響を持つストーリーテリングが可能です。
非営利団体の資金調達ビデオの制作を簡素化するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツール、ストックメディアを含む豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートなど、ビデオ制作を簡素化するための包括的な機能を提供しています。字幕を簡単に追加し、ボイスオーバーを生成することで、非営利団体の資金調達ビデオの制作を効率的かつプロフェッショナルに行えます。
HeyGenを使用して、非営利団体の特定のニーズに合わせて資金調達ビデオテンプレートをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは資金調達ビデオテンプレートの広範なパーソナライズを可能にし、ロゴや特定の色などの非営利団体のブランディング要素を統合できます。シーンやAIアバターをカスタマイズして、ユニークで影響力のある感謝ビデオや一般的な資金調達キャンペーンを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの資金調達ビデオの多様なストーリーテリングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの多用途なビデオコンテンツの作成に最適です。アスペクト比のリサイズやさまざまなビデオストーリーテリングオプションなどの機能を活用して、ビデオ広告やソーシャルメディアマーケティングを通じて、ユニークなストーリーを伝え、影響を示し、さまざまなオーディエンスに寄付を促進できます。