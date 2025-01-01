AIを使って数分でフロントデスクチュートリアルビデオを作成

トレーニングを効率化：スクリプトからのテキストビデオを使用して、明確で簡潔な指示を提供するフロントデスクチュートリアルビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のフロントデスクスタッフを対象に、一般的なゲストの問い合わせに効果的に対応し、問題解決のアプローチで小さな問題を解決する方法に焦点を当てた60秒のチュートリアルビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは魅力的でややダイナミックであり、明るいトーンを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してさまざまなシナリオと応答を提示することができます。
サンプルプロンプト2
フロントデスクシステムとやり取りする新しい従業員向けに、特定のソフトウェア機能（新しい訪問者のログ記録や予約詳細のアクセスなど）を示す30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。このフロントデスクトレーニングビデオは、クイックカットでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、画面録画を統合し、HeyGenのナレーション生成を通じて明確でステップバイステップの指示を保証します。
サンプルプロンプト3
ホテル管理者がゲストの出発とチェックアウト手続きをリフレッシュするための40秒の短いビデオを制作してください。このビデオは、重要なステップ間のスムーズなトランジションを示す洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを展示し、すべての視聴者にとってアクセス可能で重要な情報を強化するためにHeyGenの字幕/キャプションを含める必要があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フロントデスクチュートリアルビデオの作り方

HeyGenのAIプラットフォームを使って、プロフェッショナルで魅力的なフロントデスクトレーニングビデオを迅速に作成し、オンボーディングプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
明確で簡潔なチュートリアルスクリプトを作成することから始めます。次に、表現力豊かなAIアバターを簡単に選択し、コンテンツに命を吹き込みます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを追加し、ブランドアイデンティティを統合します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴや会社の色を適用し、一貫した外観を確保します。
3
Step 3
音声と字幕を生成
スクリプトを自然な音声に変換し、音声生成を行います。自動的に字幕を追加し、すべての視聴者が簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
チュートリアルが完成したら、希望のアスペクト比で効率的にエクスポートします。プロフェッショナルなフロントデスクトレーニングビデオがチームと共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な指導ビデオの作成

短く魅力的なフロントデスクチュートリアルクリップを迅速に作成し、クイックガイドや内部コミュニケーションプラットフォームでの共有に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチュートリアルビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して魅力的なビデオに変換することで、チュートリアルビデオの制作を簡素化し、効率的でプロフェッショナルなビデオ作成を実現します。

HeyGenは詳細なフロントデスクトレーニングビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなフロントデスクトレーニングビデオの作成に最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを利用して、チームのための明確でステップバイステップのガイドを開発し、一貫性のある効果的なフロントデスクトレーニングを保証します。

HeyGenは短いビデオチュートリアルやTikTokコンテンツにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、音声生成、自動字幕、アスペクト比のリサイズを提供し、短いビデオチュートリアルを作成するのに最適です。これにより、TikTokのようなプラットフォーム向けにインパクトのあるコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenを使って高品質なオンラインチュートリアルを作成するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenを使えば、高品質なオンラインチュートリアルを簡単に作成できます。スクリプトを提供し、AIアバターを選択するだけで、メディアライブラリの統合から最終的なエクスポートまで、プラットフォームがビデオ制作を処理します。