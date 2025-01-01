AIで簡単にFreshBooksチュートリアルビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、FreshBooksチュートリアルのユーザーエンゲージメントを向上させ、明確な経費追跡を実現します。

172/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のFreshBooksユーザー向けに、クライアントとのやり取りを効率化するための1.5分間のチュートリアルを開発し、"FreshBooksで顧客を管理し、請求書を送信する"方法を効率的に示し、"オンライン決済"を統合した"請求書の作成方法"の簡単さを紹介してください。ビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアルプレゼンテーションを特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換するAIアバターがナレーションを提供します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやコンサルタント向けに、"経費追跡"、"時間追跡"、簡素化された"給与管理"のための強力な機能を詳細に説明する2分間の包括的なガイドを作成してください。ビデオは動的なビジュアルスタイルを採用し、画面キャプチャを強調し、重要な情報を強化するための明確な字幕/キャプションを使用し、文脈とエンゲージメントのためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックビジュアルをサポートします。
サンプルプロンプト3
FreshBooksの基本をすでに理解している小規模ビジネスオーナーに最適な45秒のクイックチップビデオを生成し、請求書をカスタマイズして独自のブランドアイデンティティを作成する方法を紹介し、"FreshBooksチュートリアルビデオ"の体験をより個別化します。この魅力的でテンポの速いビジュアルプレゼンテーションは、さまざまなカスタマイズオプションを効果的に紹介するために、さまざまなテンプレートとシーンを使用し、エネルギッシュな声のナレーションで補完されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

FreshBooksチュートリアルビデオの作り方

視聴者を教育し、指導プロセスを効率化するための明確でプロフェッショナルなFreshBooksチュートリアルビデオを簡単に制作する方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
FreshBooksチュートリアルのための簡潔なスクリプトを作成することから始めます。次に、HeyGenの多様なライブラリから適切な**AIアバター**を選び、画面上のプレゼンターにします。これが魅力的なビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
チュートリアルシーンをカスタマイズ
HeyGenの**テンプレートとシーン**を利用して、ビデオのビジュアルレイアウトをデザインします。FreshBooksの画面録画を統合し、ブランドの色やロゴをブランディングコントロールを使用して適用し、一貫した外観を作り出します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
スクリプトをHeyGenに貼り付けて、自然な音声の**ナレーション生成**を自動的に行います。FreshBooksガイドのアクセシビリティを向上させるために、正確な字幕/キャプションも生成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
FreshBooksチュートリアルが完成したら、HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**オプションを使用してビデオを仕上げます。さまざまな形式と解像度でダウンロードし、視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルチュートリアルを制作

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化された簡潔なFreshBooksの"使い方"ビデオを迅速に作成し、ユーザーに情報を提供し、引きつけます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてFreshBooksチュートリアルビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、スクリプトを直接AIアバターとプロフェッショナルな声のナレーションを使用して魅力的なビデオに変換することで、FreshBooksチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。請求書発行や経費追跡などのタスクでFreshBooksの使い方を効率的に説明できます。

HeyGenはFreshBooksチュートリアルをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーを追加することでFreshBooksチュートリアルをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、FreshBooksで会社を設立したり、顧客を管理したりする方法をプロフェッショナルな外観で効果的に示すことができます。

HeyGenを使用してFreshBooksの特定の機能、例えば請求書発行をデモンストレーションできますか？

もちろんです。HeyGenは、請求書の作成方法やオンライン決済の管理など、FreshBooksの特定の機能についてステップバイステップのビデオを簡単に作成できます。テキストをビデオに変換する機能を活用して、FreshBooksチュートリアルビデオで各ステップを明確に説明します。

HeyGenが複数のFreshBooksチュートリアルを制作するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenの効率的なプラットフォームは、テンプレートや迅速なテキストをビデオに変換する機能を備えており、FreshBooksチュートリアルのシリーズを制作するのに最適です。時間追跡や給与管理など、さまざまなトピックをカバーするビデオを簡単に生成し、包括的なユーザーガイダンスを提供します。