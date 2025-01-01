HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的な「食品安全ビデオ」を迅速に作成することを可能にします。食品安全の原則を詳述したスクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルで魅力的なチュートリアルを生成します。これにより、「食品取扱者」が明確で一貫した情報を受け取ることが保証されます。