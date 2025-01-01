フィットネス動画を作成：魅力的なワークアウトコンテンツを素早く作成
プロフェッショナルなフィットネス動画を簡単に作成。HeyGenの自動字幕を活用して、ワークアウトコンテンツのリーチを広げましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級者向けに、デッドリフトやスクワットのような複雑なエクササイズを完璧にすることに焦点を当てた45秒の指導用「フィットネス動画」をデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで、スローモーションの例を用い、明確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenの「AIアバター」を使用して正しいフォームを示し、「AIワークアウト動画」の優れた例を作り上げます。
新しいメンバーをターゲットにしたフィットネスプログラムのためのクライアントの声を中心にした60秒の「フィットネス動画」を制作してください。ビジュアルスタイルは本物でインスピレーションを与えるもので、実際のユーザークリップをフィーチャーし、音声トラックは感動的な音楽と誠実な語りを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保し、重要なメッセージを強調し、「ブランドカスタマイズ」努力の影響を高めます。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けの「7日間フィットネスチャレンジ」のイントロや進捗モンタージュとして設計されたエネルギッシュな20秒の「ワークアウト動画」をキュレーションしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、ダイナミックなトランジションと人気のあるバックグラウンドトラックを取り入れて注目を集めます。HeyGenを使用する「オンラインビデオエディター」として、その「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてフィットネス動画を迅速かつ簡単に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なフィットネス動画メーカーとして、さまざまなテンプレートとAI機能を提供し、フィットネス動画を迅速に作成するのをサポートします。デザインを選択し、ワークアウトルーティンに合わせてカスタマイズすることが簡単にできます。
HeyGenは魅力的なAIワークアウト動画を作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力なAIビデオ編集ツールを提供しており、AIワークアウト動画のナラティブを作成するためのAIスクリプトジェネレーターを含んでいます。また、自動字幕を提供し、ワークアウトコンテンツのアクセシビリティとリーチを向上させます。
HeyGenで作成したフィットネス動画をプロフェッショナルにブランド化することはできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランドカスタマイズを可能にし、ロゴの透かしを追加したり、色を調整して一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。これにより、フィットネス動画はプロフェッショナルで、どのソーシャルメディアプラットフォームにも対応可能です。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに異なるビデオフォーマットをサポートしていますか？
はい、HeyGenはオンラインビデオエディターとして、アスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションをサポートし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適合します。クロップやトリミングツールを簡単に使用して、フィットネス動画をどのプラットフォームにも最適化できます。