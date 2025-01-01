数分でFigmaデモ動画を作成
AIアバターとシンプルなステップバイステップガイドを使用して、Figmaプロトタイプのための魅力的で短いデモ動画を制作します。
Figmaユーザー向けに、インタラクティビティを向上させるために「プロトタイプに動画をシームレスに統合する」方法を説明する45秒の解説動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで詳細にし、Figmaインターフェースの明確な画面録画を特徴とし、落ち着いた指導的なナレーションを添えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」機能を強調し、視聴者に「動画を使ったプロトタイプ作成」の効果的な方法を案内し、魅力的なユーザー体験を提供します。
「デモ動画」の作成を効率化するために設計された仮想の新しいFigmaプラグインを紹介する60秒のプロモーション動画を開発してください。この動画は、上級Figmaユーザーとプラグイン開発者を対象に、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルと現代的なバックグラウンドミュージック、控えめな3Dグラフィックスを採用しています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的なビジュアルストーリーを迅速に構築し、「AIアバター」を組み込んでプラグインの利点を提示し、「Figmaを使用して」インパクトのあるコンテンツを簡単に作成する方法を最終的に示します。
HeyGenでの使用を前提に、Figma内で最適化された動画アセットを作成するためのベストプラクティスを提供する、ジュニアUI/UXデザイナーや学生向けの親しみやすい30秒の指導動画をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく魅力的で、プロセスを案内する明確で親しみやすいナレーションを特徴とします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がカスタムアセットを補完する方法を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を紹介して、動画コンテンツの準備プロセスを簡素化します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてFigmaデモ動画を効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、AIアバターと自然なボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルな短いデモ動画を迅速に作成することで、クリエイティブプロセスを効率化します。
HeyGenを使って短いデモ動画を作成するためのステップバイステップガイドは何ですか？
HeyGenで短いデモ動画を作成するには、スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、声を選びます。HeyGenが動画を生成します。その後、ブランドコントロールを使用して強化し、Figmaプロトタイプ用にエクスポートします。
HeyGenのツールを使ってデモ動画を編集しカスタマイズすることはできますか？
はい、HeyGenはデモ動画を編集しカスタマイズするための強力なツールを提供します。ブランドコントロールを適用し、多様なテンプレートとシーンを利用し、アスペクト比を調整してプロトタイプの動画要件に完璧に適合させることができます。
HeyGenの機能はどのようにしてプロトタイプ用のFigmaデモ動画作成を強化しますか？
HeyGenの機能は、AIアバターとボイスオーバーを使用して高品質のMP4形式の動画を簡単に生成することで、Figmaデモ動画作成を大幅に強化します。これにより、プロトタイプ内の動画がよりインタラクティブでプロフェッショナルになります。