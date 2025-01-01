機能概要ビデオを作成する
すぐに使えるテンプレートとシーンを使用して、顧客の関心を引き、製品を効果的に説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブな起業家やデジタルマーケターをターゲットにした30秒の製品概要ビデオを開発し、鮮やかでインスピレーションを与えるビジュアルとアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、クリエイティブな観客に響く素晴らしいビジュアルを迅速に作成する方法を強調します。
新しいユーザー向けに、初期設定プロセスをフレンドリーで指導的なトーンとクリーンなステップバイステップのアニメーションで案内する60秒の簡潔なチュートリアルとオンボーディングビデオを制作します。HeyGenによって自動生成される字幕を組み込むことで、学習体験を包括的でわかりやすいものにします。
既存の顧客や技術愛好家を対象にした45秒のダイナミックな製品発表ビデオをデザインし、最先端のビジュアルスタイルとエキサイティングでエネルギッシュなサウンドトラックで新しいモジュールを発表します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、スクリプトから直接対話を生成し、洗練されたインパクトのある発表を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの変換、豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、プロフェッショナルな製品ビデオを作成する力を提供します。主要な機能と利点を簡単に強調し、顧客の関心を高め、リードを生成します。
HeyGenを使用してアニメーションの説明ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenを使用すると、アニメーションの説明ビデオや製品デモビデオを簡単に生成できます。直感的なドラッグアンドドロップエディターとAIビデオツールを活用して、複雑な概念を観客にわかりやすくする魅力的なコンテンツを作成します。
製品ビデオのブランディングカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、製品ビデオをパーソナライズするための強力なブランディングコントロールを提供します。ブランドロゴや色を簡単に追加し、一貫性を保ち、すべてのプロモーションビデオでブランドアイデンティティを強化します。
HeyGenは機能概要ビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはスクリーンとカメラのレコーダー、AIナレーション、字幕生成機能を組み合わせて、機能概要ビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、製品の発売やアップデートのために高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。