AIで数分でFacebook広告動画を作成

AIを活用したツールで簡単に高コンバージョンのFacebook動画広告を作成。スクリプトをダイナミックな動画に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシー向けに、Facebook動画広告をどのようにして高度にパーソナライズし、スケーラブルに作成できるかを示す45秒の洗練された動画広告を作成します。動画はプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、HeyGenの「AI avatars」を使用してケーススタディやテスティモニアルを提示し、「Voiceover generation」機能で信頼と専門性を伝える明瞭で明確なナレーションを確保します。
サンプルプロンプト2
新製品を発売するeコマースブランド向けに、魅力的なストーリーを語るFacebook広告動画を作成するための60秒の広告を想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で物語性があり、製品の特徴をスムーズなトランジションで紹介し、ダイナミックな「Subtitles/captions」で主要な販売ポイントを強調します。すべてHeyGenの「Text-to-video from script」機能を使用して効率的に制作されます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソロ起業家を対象にした30秒のプロモーション動画をデザインし、予算内で高品質な広告を制作するための「AI Facebook Video Ads Maker」が必要です。この広告はエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「Media library/stock support」を活用して視覚的に豊かなコンテンツを提供し、クイックカットとインパクトのあるテキストオーバーレイを使用し、「Aspect-ratio resizing & exports」を使用してすべてのプラットフォームで見栄えが良くなるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Facebook広告動画の作り方

AIを活用したツール、動的なテンプレート、簡単なカスタマイズで、効果的なFacebook広告動画を簡単に作成し、視聴者を魅了します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから開始
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、「Text-to-video from script」機能を使用してスクリプトから直接動画を生成します。これにより、広告の基盤が迅速に確立されます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ブランドキットの要素を統合し、「Media library/stock support」からメディアをアップロードし、動的なテキストを追加して広告をパーソナライズします。カスタムビジュアルでメッセージを強化します。
3
Step 3
AIアバターとナレーションを追加
表現力豊かな「AI avatars」でメッセージを生き生きとさせ、視聴者を直接引き込む魅力的なナレーションを生成します。これにより、広告にプロフェッショナルで人間味のあるタッチが加わります。
4
Step 4
エクスポートと展開
さまざまなFacebook広告配置に最適化されていることを確認して動画を完成させます。「Aspect-ratio resizing & exports」を利用して完璧なフォーマットを取得し、Meta Ads Manager用に広告をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

テスティモニアルを説得力のあるAIを活用した動画広告に変換し、信頼を築き、潜在顧客を本物の成功物語で説得します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なFacebook動画広告を迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、動的なアニメーションでテンプレートを簡単にカスタマイズして注目を集めるFacebook広告動画を作成できます。高品質なコンテンツを迅速に生成し、クリエイティブプロセスを加速します。

HeyGenはFacebook広告動画を作成するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenのAI Facebook Video Ads Makerは、AI Avatars & Actorsなどの高度なAIツールを提供し、メッセージを伝えます。また、スクリプトから自然な音声のナレーションを生成し、動画広告の制作を効率化します。

HeyGenの機能を使ってFacebook動画広告をカスタマイズするのは簡単ですか？

はい、HeyGenは直感的な編集ツールとドラッグ＆ドロップエディターでFacebook動画広告のカスタマイズを簡単にします。テンプレートにブランドキットを簡単に適用し、広告が会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにします。

HeyGenは異なるプラットフォームやアスペクト比に最適化されたFacebook広告動画のサポートをしていますか？

もちろんです。HeyGenは、Meta Ads Manager内のさまざまな配置に適したアスペクト比に簡単にリサイズしてエクスポートできるようにし、すべてのチャンネルでプロフェッショナルで最適化されたコンテンツを提供します。