AIで簡単にESGトレーニングビデオを作成

複雑なESGスクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換し、グローバルなコンプライアンスと従業員の理解を促進します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ESGの社会的側面に関する迅速な更新を必要とするグローバルな視聴者向けに、45秒のダイナミックなマイクロラーニングモジュールを設計してください。このビデオは、簡潔で魅力的なコンテンツを特徴とし、明確で親しみやすいビジュアルとオーディオを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して迅速に生成され、普遍的な共鳴を確保します。
サンプルプロンプト2
管理職とコンプライアンス担当者向けに、90秒の詳細なESG報告とコンプライアンスのトレーニングビデオが必要です。多様なチームメンバー間での最大限の理解と遵守を確保するために、この権威あるアクセス可能なビジュアルプレゼンテーションは、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用するべきです。
サンプルプロンプト3
さまざまな内部部門に適応する包括的な2分間のESGトレーニングビデオを迅速に作成する必要があると想像してください。HRおよびトレーニング部門向けに魅力的で適応性のある教育作品を作成し、現代的な美学のために多様なビデオテンプレートを活用し、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して、コンテンツ全体で高品質のオーディオを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ESGトレーニングビデオの作り方

AIを活用してチームを教育し、企業の責任を効率的に促進する魅力的なESGトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ESGトレーニングコンテンツを開発し、スクリプトをプラットフォームに貼り付けて、強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを活用して迅速に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンから選択し、ESGメッセージを効果的に表現し、グローバルな視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを追加
会社のロゴや色などのブランディングコントロールを適用します。プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用し、多言語オプションを含めて広範なリーチを実現します。
4
Step 4
エクスポートと展開
ESGトレーニングビデオを最終化し、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、効果的なマイクロラーニングモジュールとして展開する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なESGトピックを簡素化

複雑な環境、社会、ガバナンスの概念を、明確なAIビデオを通じてすべての従業員にとって理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはESGトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ生成と高度なAIアバターを使用して、ESGトレーニングビデオの制作を効率化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを多言語のボイスオーバーと字幕/キャプション付きの魅力的なコンテンツに変換し、複雑な技術的側面をクリエイターにとってアクセスしやすくします。

特定のブランドやコンテンツのニーズに合わせてESGトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供し、ESGトレーニングビデオを正確に調整できます。ロゴや色を含むブランドコントロールを適用して、企業のコミュニケーション戦略に完全に一致し、ブランドの一貫性を維持することができます。

HeyGenはESGマイクロラーニングモジュールの生成においてどのように効率的なソリューションですか？

HeyGenのAIを活用したテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、書かれたスクリプトをダイナミックなESGマイクロラーニングモジュールに迅速に変換し、効率を大幅に向上させます。この機能により、従業員のエンゲージメントとコンプライアンスのトレーニングのためのコンテンツ作成が加速し、広範な制作時間を必要とせずに魅力的なコンテンツを提供します。

HeyGenはグローバルな視聴者向けのESGトレーニングの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは多言語のボイスオーバーと自動字幕/キャプションの包括的なサポートを提供し、グローバルな視聴者にリーチすることを可能にします。これにより、ESGトレーニングビデオがさまざまな地域でアクセス可能で理解しやすくなり、企業のコミュニケーションとコンプライアンスのトレーニングの効果を世界中で向上させます。